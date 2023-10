René van der Gijp pakt Oranje-international minutenlang aan: 'Moet zich in alles verbeteren'

moet keihard aan zichzelf gaan werken wil hij de absolute top halen in het mondiale voetbal. Hoewel de PSV’er beschikt over een heel aardige trap, heeft hij nog veel meer niet, zo vinden René van der Gijp en Johan Derksen. In Vandaag Inside waren de twee analisten zéér kritisch op de middenvelder.

“Ik wil wel even wat zeggen over Veerman”, begon Van der Gijp zijn minutenlange verhaal in de uitzending. Volgens presentator Wilfred Genee kon de PSV’er beter de tv even uitzetten. “Ik hoop dat hij tegen Arsenal en Frankrijk heeft ervaren wat er echt nodig is, om op dat topniveau te komen. Daar zit hij bij lang en na niet!”, aldus Gijp, die in eerste instantie nog dacht dat Veerman bankzitter was tegen Fransen. Genee verbeterde hem daar even later in.

“Als ik hem was, zou ik nu echt gaan werken aan een betere conditie. Harder werken. Een betere balbehandeling krijgen. Sterker worden. Anders gaat Veerman straks naar Aston Villa en zit hij daar drie jaar op de bank”, deed Van der Gijp een voorspelling. “In aanleg heft hij het wel, maar hij moet in alles beter worden.”

Dat moet Veerman tegen Frankrijk en Arsenal zelf hebben gemerkt, stelt Van der Gijp. “Aan zijn handelingssnelheid moet hij werken. Zijn echte snelheid. Kracht. Fysiek. Dan word je een grote voetballer die Atlético Madrid bij de hand neemt, zoals Antoine Griezmann. Kijk naar Ziyech: dat was een goede voetballer met een goed techniek. Maar redt het niet bij Chelsea. Dan moet Veerman begrijpen dat hij zich in alles nog moet verbeteren. Anders blijf je een leuke speler voor PSV.” Volgens de oud-aanvaller heeft hij in potentie meer dan bijvoorbeeld Donny van de Beek, die op de bank wegkwijnt bij Manchester United.

Tafelgenoot Johan Derksen sluit zich aan bij de woorden van zijn collega. “Veerman kan zich op basis van zijn techniek en inzicht handhaven tegen RKC Waalwijk. Maar hij mist alle agressie en snelheid”, aldus de analist. “Zo kan hij niet naar de Bundesliga, niet naar Engeland.” Özcan Akyol zag nog een nadeel. “Als hij gewisseld wordt, is hij boos. Volgens mij is hij erg ingenomen met zichzelf.” Daar snapt Van der Gijp niet veel van. “Hij is er nog bij lang en na niet.”