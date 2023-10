Ronald Koeman bevestigt: nóg een afvaller bij het Nederlands elftal

maakt in de komende interlandperiode geen deel uit van de selectie van het Nederlands elftal, zo heeft bondscoach Ronald Koeman bevestigd op de persconferentie van maandag. Achter de naam van de middenvelder stond al een vraagteken en onderzoeken hebben uitgewezen dat hij niet wedstrijdfit is.

Koeman roept geen vervanger op voor Koopmeiners. "Je weet dat er dit soort periodes kunnen zijn met veel blessures. Ik denk niet dat ik het ooit zo extreem heb meegemaakt. Je bent alleen maar bezig met dat volgen. Teun Koopmeiners is ook afgevallen, maar we blijven met 23 spelers over", vertelde hij op de persconferentie. Koopmeiners deed zondag een helft mee tegen Lazio (3-2 nederlaag) en kwam niet okselfris uit die wedstrijd.

Maandag haalde Koeman Ian Maatsen bij de groep na het wegvallen van Steven Berghuis. "We hebben nu 23 spelers, dus we kunnen elf tegen elf trainen met goede spelers. We wilden na de zomer gaan trainen met een vaste groep, maar dat is nog niet helemaal gelukt en dat gaat op deze manier ook heel moeilijk worden. We hebben nu Ian Maatsen erbij gehaald, ook omdat hij op meerdere posities uit de voeten kan."