Ronald Koeman: ‘Tien euro in de pot? Nee, ik denk aan andere maatregelen’

is met de aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de keeper van Oranje vrijdagavond in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. De keeper ging de laatste weken een aantal keer in de fout bij Brighton & Hove Albion, maar hoeft van bondscoach Ronald Koeman aan de bal niet zo veel risico te nemen als bij zijn club. Noa Vahle vroeg zich af welke straf erop staat als hij toch een blunder maakt.

“Als hij wel weer zo’n fout maakt. Moet hij dan tien euro in de pot doen?”, vroeg Vahle met een kleine knipoog tijdens de persconferentie. “Nou… dan denk ik toch wel aan andere maatregelen”, kreeg Koeman met zijn reactie de lachers op zijn hand. Even daarvoor was hij overigens ook serieus ingegaan op de situatie van Verbruggen, die hij heeft verteld dat hij minder risico hoeft te nemen bij Oranje.

“Dat heb één keer gedaan toen hij binnenkwam”, zei Koeman over dat gesprek met de sluitpost. “Hij moet dat doen van de trainer van Brighton. Blijkbaar vindt hij het ook niet erg als het misgaat. Zelfs niet als daar een tegengoal uitkomt”, gaf Koeman te kennen.

“Ik sta daar anders in. Ik vind gewoon dat je moet opbouwen wanneer dat kan, als er ruimte is. Maar het in de problemen brengen. Of zo spelen dat de tegenstander dat heel goed kan bespelen en het dan ook afstraft. Dat willen wij niet. Een moment zoals tegen Ierland, dat is niet zoals ik wil en is niet zoals wij opbouwen.” In Ierland zag Mark Flekken er niet goed uit, waarna de Ieren scoorden uit een corner die daaruit kwam.