Ronald Waterreus wijst topsporter aan die 'nog groter is dan Cruijff'

Ronald Waterreus vindt niet de grootste Nederlandse sporter aller tijden. Volgens de voormalig doelman is Cruijff inmiddels in orde van grootte voorbijgestreefd door autocoureur Max Verstappen, die onbedreigd afstevent op zijn derde WK-titel in de Formule 1.

In zijn column voor De Limburger schrijft Waterreus dat Verstappen ver boven zijn collega-coureurs uitsteekt. Hij geniet 'enorm' van Verstappen, en dat niet alleen om zijn attractieve rijstijl. "Denk dat blauwe racepak even weg en hij oogt nog steeds een beetje als de vlegel van even verderop in de straat. Het jochie dat op een achternamiddag prompt bij u aan kan komen bellen omdat hij per ongeluk een bal in de achtertuin heeft geschoten."

Artikel gaat verder onder video

Waterreus noemt Verstappen ‘de grootste sporter die ons land ooit heeft voortgebracht’. “Zijn voorkomen van stripheld met de zachte g, het zou bijna afleiden van de status die hij in amper vijf jaar heeft opgebouwd. Met straks drie behaalde wereldtitels in een van de grootste mondiale sporten is hij groter dan Jaap Eden. Groter dan Fanny Blankers-Koen. En, ja, wat mij betreft ook groter dan Johan Cruijff.”

