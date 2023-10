‘Schitterende speler’ moet Frenkie de Jong vervangen bij Oranje: ‘Hij heeft zóveel talent’

Vincent Schildkamp is benieuwd hoe het Nederlands elftal het vrijdagavond in het EK-kwalificatieduel met Frankrijk zal doen zonder . De analist schuift woensdagavond in het televisieprogramma Voetbalpraat van ESPN naar voren als vervanger van De Jong.

De Jong is normaliter de spil op het middenveld van Oranje. De superster van Barcelona is echter geblesseerd. Schildkamp adviseert bondscoach Ronald Koeman om Veerman, bezig aan een uitstekend seizoen in dienst van PSV, tegen Frankrijk de rol van De Jong te geven. Wel denkt de voetbalcommentator en analist dat Veerman op een hoger niveau een tandje zal moeten bijschakelen. “Veerman is een schitterende speler, daar is iedereen het wel over eens. Zowel tegen Rangers als tegen Arsenal (in de Champions League namens PSV, red.) zie je wel dat hij op het allerhoogste niveau in het drukzetten nog tekortkomt. Ik ben benieuwd hoe hij zich opstelt als hij de verantwoordelijkheid krijgt van de rol van Frenkie de Jong, hoe hij daarmee omgaat.”

Artikel gaat verder onder video

“Hij moet dan negentig minuten lang honderd procent geconcentreerd zijn”, vervolgt Schildkamp. “Hij heeft zóveel talent dat hij vaak denkt dat hij een bepaalde situatie kan oplossen door een gokje te nemen. Op het allerhoogste niveau kan een gokje ook weleens verkeerd uitpakken. Dan moet je zo min mogelijk gokken. Hij gokt dan dat een bepaalde situatie op een bepaalde manier uitpakt. Als hij verkeerd gokt, dan is hij te laat en ziet het er knullig uit. Met name in het omschakelen en in het drukzetten.”

Schildkamp denkt dat Koeman er goed aan doet om Tijjani Reijnders van AC Milan op het middenveld naast Veerman te posteren. “Naast Veerman heb je een loopwonder nodig. Dat is Reijders volgens mij. Die ontwikkelt zich heel goed bij AC Milan. Ik ben nieuwsgierig naar die twee.”