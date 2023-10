Sem Steijn kreeg van supporter in Almelo slecht nieuws over vader Maurice

leeft mee met zijn vader Maurice, die onder grote druk staat als trainer van Ajax. Zondagmiddag bekeek de middenvelder van FC Twente de wedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax (4-3), voordat hij zelf op het veld stond voor de wedstrijd tegen Heracles Almelo (2-2).

Steijn, die de 0-2 maakte in Almelo, wordt door Aletha Leidelmeijer van ESPN gevraagd of hij de wedstrijd van Ajax volgde. “Ik heb ook zitten kijken, ja. Of ik mijn familie heb gesproken? Nee, ik ben nog niet bij mijn telefoon geweest. Ik kreeg het tot de 3-3 mee. Toen zat er een supporter die ‘4-3’ tegen mij zei. Dat was balen."

Hoewel zijn vader een turbulente periode beleeft, is Steijn in staat om zich daarvan af te sluiten wanneer hij zelf op het veld stapt. “Vandaag speel je een mooie pot, dus dan ben je met deze wedstrijd bezig. Dat hielp wel. Ik zie de vorige keer als een leermomentje.”

Steijn scoorde in de 32ste minuut en had daarna nog twee kansen op de 0-3. Met name een mogelijkheid in de 33ste minuut – Steijn nam een bal van Robin Pröpper fraai aan en schoot rakelings naast – had volgens de spelmaker een doelpunt moeten opleveren. “Ik had nog wat mogelijkheden en baal ervan dat ik niet twee keer scoorde.”