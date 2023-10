Sem Steijn was 54 minuten 'niet zichzelf' na horrormiddag van Ajax

De dramatische start van Maurice Steijn bij Ajax gaat niet in de koude kleren zitten. Toen de Amsterdammers kortgeleden een horrormiddag beleefden tegen Feyenoord, had dat invloed op het spel van de 21-jarige middenvelder van FC Twente tegen RKC Waalwijk.

Sem Steijn was met de spelersbus van Twente onderweg naar het Mandemakers Stadion toen zijn vader met Ajax werd afgedroogd door de aartsrivaal. "Wat met mijn vader allemaal gebeurt, heeft impact op mij. Ajax is altijd in het nieuws. Ik hoef mijn telefoon maar aan te raken, welke app ik ook aanklik, de berichten komen meteen op mijn scherm. Om me heen gaat het er ook steeds over. Dat is niet lekker. Tegen RKC had ik er echt last van. Het gedoe rondom mijn vader speelde me parten, daardoor was ik niet mezelf", zegt de middenvelder in gesprek met Voetbal International.

Steijn speelde tegen RKC Waalwijk een teleurstellende wedstrijd en werd in de 54ste minuut naar de kant gehaald door trainer Joseph Oosting. Toen de middenvelder het een aantal dagen later met Twente opnam tegen Vitesse, meed hij het restant van De Klassieker en de nasleep ervan. Zo kreeg hij ook niet mee wat er over zijn vader werd gezegd en geschreven. "Ik wilde voorkomen dat ik me zou gaan irriteren. Dat lukte."

Waar zijn vader een moeilijke periode in zijn trainerscarrière kent, gaat het Sem Steijn in dienst van Twente voor de wind. Genieten van zijn definitieve doorbraak in de Eredivisie doet hij met de rem erop. "Het is je vader, die wil je zo niet zien. Het blijft moeilijk me daarvan helemaal af te sluiten."