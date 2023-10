Sergio Ramos onthult in zijn ogen verbijsterende uitspraak van Daniele Orsato

heeft bekendgemaakt wat Daniele Orsato hem heeft verteld nadat in de slotfase van de wedstrijd tussen PSV en Sevilla de bal op de stip werd gelegd. De scheidsrechter gaf bij een 0-1 stand de Eindhovenaren een penalty nadat Malik Tillman over het been van de 37-jarige verdediger ging. Waar Ramos van mening was dat hij geen overtreding maakte, kende Orsato geen twijfel.

Op TikTok deelt Ramos beelden van het moment in de 83ste minuut van de wedstrijd. "Hij zei tegen me: het is heel duidelijk 🤔", luidt de tekst bij de video. Meteen na afloop van het duel zette de routinier ook al zijn vraagtekens bij de beslissing van de arbitrage. “Ik heb het nu vijftig keer teruggezien: ik raak hem niet aan. Hij springt omhoog en ik haal mijn voet weg zodat het duidelijk is dat ik geen contact maak met de speler of de bal.”

Artikel gaat verder onder video

De strafschop die volgde na de overtreding van Ramos werd binnengeschoten door Luuk de Jong. Lang kon PSV niet genieten van de gelijkmaker. Meteen na de aftrap kwam Sevilla door een doelpunt van Youssef En-Nesyri weer op voorsprong. PSV toonde vervolgens veerkracht en sleepte een punt uit het vuur door een doelpunt van Jordan Teze in de vijfde minuut van de blessuretijd.