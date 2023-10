Sneijder opent aanval op Maduro en wil dat Kenneth Perez een geheim verklapt

Wesley Sneijder vindt dat Ajax niet verder kan gaan met assistent-trainers Hedwiges Maduro en Saïd Bakkati. De analist van Veronica Offside vindt dat de nieuwe trainer John van ’t Schip met een volledig nieuwe technische staf moet beginnen. Eerder op de maandag werd bekend dat Maduro terugkeert in zijn rol als assistent, terwijl Van ’t Schip daarnaast Michael Valkanis toevoegt aan de technische staf.

Sneijder vindt Maduro niet geschikt voor de rol als assistent-trainer. Dat heeft te maken met uitspraken die Maduro deed nadat hij het stokje overnam van Maurice Steijn, maar ook met de manier waarop hij Steijn zou hebben ondermijnd. “Maduro zegt nu: we gaan het allemaal anders doen. Maar hij is degene die de veldtrainingen deed en zich erg bezighield met de tactiek. Het is toch vreemd dat je als assistent niets tegen de hoofdtrainer zegt? Dan ben je toch niet geschikt voor die rol?”, vraagt Sneijder zich af.

“En dan word je nu hoofdtrainer en ga je een beetje bijdehand doen dat je alles anders wilt doen. John van ’t Schip stapt nu in. Als ik hem was, had ik geëist dat alles nu boven tafel zou komen, en anders zou ik gewoon met m’n eigen mensen erin stappen”, vervolgt de oud-middenvelder, die als speler bij Ajax nog samen met Maduro op het veld stond. Hij vindt nu dat Maduro een mes in de rug van Steijn heeft gesproken. Maduro heeft mogelijk contact gehad met sportpsychologe Annemieke Zijerveld van Almere City, die uit de school klapte en in het openbaar sprak van een gebrek aan leiderschap bij Ajax.

“Ik zou niet verdergaan met Maduro, absoluut niet. Alleen heeft jij de lijntjes vrij kort gehouden, dus ik denk niet dat het boven water komt. Of Kenneth Perez moet opeens gaan praten en zeggen van wie hij alle informatie kreeg”, aldus Sneijder. “Maar het is toch duidelijk dat de informatie van heel dichtbij komt? Daar hoef je toch niet voor gestudeerd te hebben. Ik vind dat iedereen weg moet en je met een heel nieuwe staf moet beginnen. Je gaat toch niet die mensen houden? Ik vind dat Bakkati en Maduro weg moeten. Je gaat niet beginnen in een staf waar nog oud zeer zit.”

Video: Wesley Sneijder over Hedwiges Maduro