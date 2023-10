Maurice Steijn voert op korte termijn gesprek met Louis van Gaal

Maurice Steijn zegt niet te vrezen voor een ontslag bij Ajax. De trainer heeft ‘geen signalen’ ontvangen dat zijn baan op de tocht staat, hoewel journalist Fabrizio Romano alvast ‘interne gesprekken’ aankondigde na de 1-2 nederlaag tegen AZ.

“Eigenlijk niet nee”, reageerde Steijn tijdens de persconferentie op de vraag of hij zich kan voorstellen dat hij ontslagen gaat worden. “Die signalen heb ik niet gehad en dat hoop ik ook uiteraard niet. Ik wil tot de laatste snik verdergaan om deze club uit de malaise te trekken. Daar zal ik alles aan doen. Steijn antwoordde later met een duidelijke ‘nee’ op de vraag of hij op een bepaald punt zelf de handdoek in de ring zal gooien.

Tijdens de wedstrijd tegen AZ zat Louis van Gaal op de tribune. Hij is sinds kort adviseur van de Raad van Commissarissen. Steijn heeft nog geen contact gehad met Van Gaal, maar dat gaat op korte termijn veranderen. “We hebben nu ook wat meer tijd om met elkaar te praten en de problemen te analyseren waar we op dit moment mee te maken hebben als elftal. Dat zal dus zeker gaan gebeuren, absoluut.”

Steijn denkt dat Van Gaal hem tot nieuwe inzichten kan brengen. “Hij heeft al onze wedstrijden gezien, dus hij zal zeker een idee hebben waar de pijnpunten liggen. Ik ga ervan uit dat we daar hetzelfde naar kijken, maar iemand die zo gepokt en gemazeld is, geeft je wellicht ook andere inzichten. Daar staan we zeker voor open.”

Bekijk de uitspraken van Steijn op de persconferentie in onderstaande video of via YouTube!