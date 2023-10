Steijn krijgt riante vertrekvergoeding van Ajax: 'Dat is toch een hoop geld'

Ajax is met de advocaat van Maurice Steijn in gesprek over de financiële afhandeling van het vertrek van de 49-jarige trainer, zo heeft Mike Verweij bekendgemaakt in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Ondanks dat Steijn slechts enkele maanden in dienst van de Amsterdamse club was, lijkt hij 'een hoop geld' mee te krijgen.

Afgelopen maandag kwam er een einde aan de samenwerking tussen Ajax en Steijn. De club meldde in een persbericht dat de trainer in goed overleg was vertrokken. "Als je opstapt, dan kun je nog wel afspraken maken. Het is in de voetballerij niet vaak zo dat ze zeggen: daar is het gat van de deur", zegt Valentijn Driessen. "Als je zelf opstapt, krijg je misschien de rest van het seizoen uitbetaald. Forceer je een breuk, dan doet de club het en kun je natuurlijk meer vragen. Dan kun je bijvoorbeeld twee seizoenen meekrijgen."

Artikel gaat verder onder video

Volgens Verweij zijn de gesprekken over de financiële afhandeling van de breuk tussen Ajax en Steijn op dit moment gaande. "De advocaat van Steijn is nog bezig om de afkoopsom te regelen. Volgens mij zijn Ajax en de advocaat van Steijn wel in heel goed overleg, dus dat komt wel goed. Hij zal denk ik niet de complete drie jaar meekrijgen, maar laat het twee jaar zijn. Dat is toch een hoop geld." Driessen vult zijn collega aan door te vertellen dat Steijn vermoedelijk moet afzien van zijn bonussen.

Steijn werd afgelopen zomer door voormalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat naar Ajax gehaald. De trainer, die overkwam van Sparta Rotterdam, tekende in de Johan Cruijff ArenA een contract voor drie seizoenen, tot en met 30 juni 2026.