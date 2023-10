Steven Berghuis schrikt van statistiek: 'Dat is gewoon veel te veel, zo ga je geen wedstrijden winnen'

Ajax-middenvelder is geschrokken van de hoeveelheid schoten die AEK Athene donderdagavond in de eerste helft richting het Amsterdamse doel afvuurde. De Grieken mochten in de eerste 45 minuten liefst dertien keer aanleggen. Dat kan én mag niet, stelt Berghuis.

Ajax-trainer Maurice Steijn putte twee weken geleden vertrouwen uit het thuisduel met Olympique Marseille (3-3). De Amsterdammers kwamen daarin weliswaar tweemaal op voorsprong, maar slaagden er niet in een overwinning in de wacht te slepen. Steijn zag desondanks voldoende aanknopingspunten. Dat leidde al tot veel verbazing, omdat Ajax in die wedstrijd het ene na het andere Franse schot moest toestaan. Dat de defensieve organisatie ver te zoeken is, bleek een paar dagen later ook in de Klassieker tegen Feyenoord, waarin Ajax binnen twintig minuten al tegen een 0-2 achterstand aankeek.

Artikel gaat verder onder video

Steijn is er nog altijd niet in geslaagd zijn elftal zo neer te zetten dat het voor de tegenstander lastig is om tot kansen te komen. Ajax speelde tegen AEK Athene volgens het Algemeen Dagblad ‘de beste helft in maanden’, maar moest in de eerste 45 minuten wel dertien schoten van de thuisploeg toestaan. “Ik las net een statistiek dat we in de eerste helft dertien schoten tegen krijgen”, zei Berghuis na afloop voor de camera’s van het clubkanaal. “Dat is gewoon veel te veel. Daar moeten we kritisch op zijn, want over de ‘long run’ win je dan gewoon geen wedstrijden”, aldus een kritische Berghuis. Wedstrijden winnen is voor dit Ajax sowieso al heel lastig. Van de laatste zes wedstrijden in alle competities werd er geen enkele gewonnen. De laatste keer dat dit gebeurde was in 2000.

12 – Ajax conceded at least 12 shots before half time in three of their last five matches in all competitions (13 against AEK Athens), as often as in the 414 games before that. Leaky. pic.twitter.com/qZQmTwHvbg — OptaJohan (@OptaJohan) October 5, 2023 6 – Ajax didn’t win any of their last six matches in all competitions (D3 L3), the most within a season for the club since February 2000 (6). Desperate. pic.twitter.com/tpn85B5FlI — OptaJohan (@OptaJohan) October 5, 2023

Volgens Berghuis is niet alleen de organisatie bij balverlies een reden tot zorg. Ook het spel aan de bal schreeuwt om verbetering. “We moeten niet tevreden zijn met deze 1-1 en de manier waarop we hebben gespeeld. Ik denk dat we wel moeite hadden in de opbouw om via de achterhoede en het middenveld voorin te komen.” Berghuis reageert bevestigend op de vraag of hij denkt dat het een kwestie is van lef en durf om de bal tussen de linies te spelen in plaats van breed. “Maar ook een kwestie van afspraken maken hoe je ten opzichte van elkaar gaat bewegen zodat de ruimtes vrijkomen. Ik denk dat we nu veelal in hetzelfde blijven hangen en dat we daarin meer variatie moeten krijgen zodat we tegenstanders kunnen verrassen.”