Theo Janssen schrikt van Ajax: ‘Ik heb bijna medelijden met hem’

Ajax-trainer Maurice Steijn ligt vol onder vuur vanwege de slechte resultaten in Amsterdam. Oud-Ajacied Theo Janssen voelt mee met de oefenmeester, met wie hij in het verleden weleens contact had. "Dan krijg je zo'n mooie kans, maar dan kijk je naar de selectie en dan zie je dat er weinig kwaliteit is", vertelt Janssen in gesprek met FCUpdate.nl.

De komst van Louis van Gaal kan wel soelaas bieden, denkt hij. "Hij kan zeker daarin sturing aanbrengen. Hij is een topcoach, heeft het fantastisch gedaan bij de clubs waar hij heeft gezeten. Van Gaal zal leiding moeten nemen in het technisch beleid. Wie wordt de technisch directeur? Welke spelers gaan we aantrekken? Ajax moet Ajax-spelers halen. Die zijn comfortabel aan de bal, herkennen het spel en weten waar ze de tegenstander pijn doen. Dat zie ik nu niet terug", aldus de voormalig middenvelder.

