Tijjani Reijnders: 'In Nederland was deze wedstrijd gestaakt na dat moment'

Ook in zijn tweede wedstrijd als basisklant bij Oranje maakte een sterke indruk. De middenvelder speelde met veel flair tegen Griekenland en was verantwoordelijk voor een aantal gevaarlijke doelpogingen. Na afloop stond hij met een glimlach de NOS te woord.

Reijnders beaamt dat hij goed bezig is. “Het is aan mij om dit vol te houden. Het is nooit genoeg. Ik wil altijd nog beter zijn dan m’n vorige wedstrijd. Dit is een mooi iets”, aldus de middenvelder, die afgelopen zomer overstapte van AZ naar AC Milan.

Virgil van Dijk maakte het winnende doelpunt uit een strafschop. De spelers vierden het feest uitbundig. “Dat was een lekker moment. Daarna was het oppassen met al die flesjes die het veld op vlogen”, lacht Reijnders. “In Nederland was deze wedstrijd honderd procent gestaakt. Gelukkig is iedereen er zonder kleerscheuren van af gekomen. Mooi dat we nu een EK gaan spelen.”