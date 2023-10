Todibo veklaart gelach tijdens minuut stilte en wijst naar Oranje-supporters

is met een verklaring gekomen over zijn gedrag tijdens de minuut stilte voorafgaand aan de wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk (1-2). De verdediger, die als wisselspeler bij de dug-out stond, werd vastgelegd terwijl hij moest lachen. De ethische raad van de Franse voetbalbond wilde daar uitleg van.

In gesprek met Franse media is Todibo nu met een reactie gekomen. “Hij bestrijdt dat hij de spot dreef met de minuut stilte, die in acht werd genomen om de slachtoffers van de oorlog tussen Israël en Hamas te gedenken én om respect te betuigen voor een in Frankrijk vermoorde leraar. “De situatie wordt op een bizarre wijze geïnterpreteerd. Ik zie mezelf niet als een respectloos persoon als het zulke kwesties betreft.”

Artikel gaat verder onder video

“Ik had een nerveus lachje tijdens deze minuut stilte, maar ik dreef op geen enkele manier de spot met de situatie. We stonden voor de tribune, met wat supporters van de tegenstander. Sommige fans maakten wat grapjes en daar kwam dit nerveuze lachje uit voort”, verklaart de OGC Nice-verdediger, die zich verontschuldigt ‘richting eenieder die ik mogelijk heb beledigd’. “Sommigen zeggen dat het mij niet uitmaakte dat een docent was overleden. Maar mijn moeder heeft twintig jaar in het onderwijs gewerkt en dit had haar ook kunnen overkomen.”