Todibo moet met verklaring komen na opmerkelijk gedrag tijdens minuut stilte in Amsterdam

moet de Franse voetbalbond een verklaring geven voor zijn gedrag tijdens de minuut stilte voorafgaand aan de ontmoeting tussen het Nederlands elftal en Frankrijk in Amsterdam. In de Johan Cruijff ArenA werd voor de aftrap stilgestaan bij de slachtoffers van het conflict tussen Israël en Hamas én de moord op een docent Frans in Arras.

Todibo maakte in september voor het eerst zijn opwachting namens de nationale ploeg, maar hoefde zich in eerste instantie niet te melden voor het EK-kwalificatieduel met Nederland en de vriendschappelijke interland tegen Schotland. Oranje is echter niet de enige nationale ploeg die kampt met blessuregevallen. De Franse bondscoach Didier Deschamps zag in de aanloop naar de wedstrijd in Amsterdam onder meer Jules Koundé en Dayot Upamecano wegvallen, waardoor hij besloot alsnog een beroep te doen op Todibo.

De centrale verdediger van OGC Nice begon in de Johan Cruijff ArenA op de bank en kwam ook niet als invaller binnen de lijnen, maar is desondanks onderwerp van gesprek in Frankrijk. Op beelden is te zien dat Todibo tijdens de minuut stilte voorafgaand aan het duel met Oranje zijn lach niet kon inhouden. De beelden zijn niet onopgemerkt gebleven. Volgens RMC Sport is de Franse voetbalbond van plan de international te vragen om uitleg voor zijn gedrag. Het medium schrijft dat de Nationale Ethische Bond van de bond Todibo eerst per brief om een verklaring gaat vragen. Mocht de uitleg niet voldoende zijn, dan kan de zaak nog worden voorgelegd aan de tuchtcommissie van de voetbalbond.

Real Madrid-middenvelder Eduardo Camavinga, die evenals Todibo vrijdagavond de hele wedstrijd op de bank bleef, werd al gevraagd naar het gedrag van zijn landgenoot. “Ik heb allemaal niet echt gevolgd. Je moet weten dat Jean-Clair een goed persoon is. Het is simpelweg verkeerd geïnterpreteerd”, stelt Camavinga.