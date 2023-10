Valentijn Driessen komt met voorstel voor restant van RKC - Ajax

Valentijn Driessen vindt dat het restant van de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Ajax gewoon moet worden uitgespeeld. Het duel in het Mandemakers Stadion werd zaterdagavond met nog enkele minuten op de klok gestaakt na een botsing tussen Etienne Vaessen en Brian Brobbey, waarbij de doelman van de thuisploeg knock-out raakte.

De wedstrijd was 85 minuten oud toen Pol van Boekel de wedstrijd definitief staakte. Ajax leidde op dat moment met 2-3. "Ik vind dat de wedstrijd uitgespeeld moet worden, ook om competitievervalsing tegen te gaan", aldus Driessen in een video-item van De Telegraaf. "Ajax kan in die vijf minuten de voorsprong vergroten, het kan hetzelfde blijven en RKC kan gelijk komen. Die mogelijkheid moet er zijn voor de clubs."

Artikel gaat verder onder video

Ajax liet volgens Driessen tekenen van herstel zien in Waalwijk. "Ze kwamen in ieder geval beter voor de dag dan ik tot nu toe heb gezien. Aanvallend zat er meer lijn in. Ze scoren natuurlijk niet voor niets drie keer, al mag het niet zo zijn dat als je twee keer op voorsprong komt tegen RKC – ook al is het in Waalwijk – het nog twee keer gelijk wordt. Dat mag je niet toestaan."

Dankzij doelpunten van Brobbey, Steven Bergwijn en Steven Berghuis stevende Ajax in Waalwijk af op de tweede competitiezege van het seizoen. Wanneer de resterende minuten van de wedstrijd tegen RKC eventueel worden ingehaald, is nog onduidelijk.