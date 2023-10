Valentijn Driessen: ‘PSV treft aanstaande zondag pas eerste serieuze tegenstander’

Valentijn Driessen vond dat PSV dinsdagavond heeft laten zien dat het nog niet opgewassen is om op Europees toneel te imponeren. De Eindhovenaren speelden bij vlagen aardig, maar hadden in de slotfase toch moeite om het gelijkspel over de streep te trekken tegen RC Lens. Driessen denkt dat PSV in de Eredivisie te weinig weerstand krijgt.

PSV moest het in derde Champions League-speelronde stellen zonder Noa Lang. Dit was volgens Driessen een duidelijk gemis. “Hirving Lozano was ongelukkig dat zijn eerste doelpoging op de paal belandde, Johan Bakayoko vond bij zijn eerste poging een gaatje bij de tweede paal. Geen slecht rendement, maar het duo bracht de Franse defensie te weinig in problemen waardoor de voorsprong minimaal bleef en de eerste de beste kans van de Fransen zorgde voor de 1-1 eindstand”, schrijft hij in De Telegraaf.

Driessen stelt dat de ploeg van Peter Bosz in Nederland maar zelden tot nooit écht getest wordt. “Internationaal zijn ploegen dan juist in staat om het gaspedaal nogmaals in te drukken. Zoals RC Lens. Met die intensiteit had PSV zoveel moeite dat het verzorgde veldspel langzaam verdween. Op het tandvlees overleefden de PSV’ers.”

Het Eredivisie-programma zit volgens Driessen niet mee bij PSV. “Dat PSV de eerste serieuze tegenstander in de Nederlandse competitie pas komende zondag treft, op 29 oktober na negen speelronden, helpt niet. Alhoewel nummer zeventien Ajax in de huidige staat voor PSV ook niet als serieus bestempeld kan worden.” Bij de Amsterdammers is het momenteel crisis met een hoofdletter C.