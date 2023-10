Valentijn Driessen trekt heldere conclusie over kansen Oranje op Europese titel

Valentijn Driessen trekt een duidelijke conclusie na de 0-1 zege van het Nederlands elftal in en tegen Griekenland. Oranje heeft 'onvoldoende kwaliteit voorhanden' om in de zomer van 2024 een gooi te kunnen doen naar de Europese titel, stelt de chef voetbal van De Telegraaf.

Oranje kreeg in Athene twee keer de kans om vanaf elf meter te scoren. Wout Weghorst faalde na een klein half uur spelen echter oog in oog met de Griekse doelman Odisseas Vlachodimos, die de inzet van de spits van 1899 Hoffenheim uit zijn linkerhoek wist te houden. Vlak voor tijd nam aanvoerder Virgil van Dijk, toen Weghorst al lang en breed gewisseld was, zijn poging een stuk beter. Door de 0-1 uitoverwinning heeft het Nederlands elftal nog één zege nodig uit de laatste twee kwalificatiewedstrijden om zich definitief te verzekeren van een startbewijs voor het EK in Duitsland. Dat moet in de volgende interlandperiode gebeuren: op 18 november komt Ierland op bezoek, waarna Oranje de kwalificatiereeks drie dagen later afsluit met een uitduel tegen voetbaldwerg Gibraltar.

In Athene liet bondscoach Ronald Koeman Oranje opnieuw aantreden met drie centrale verdedigers: Van Dijk, Nathan Aké en Lutsharel Geertruida. Laatstgenoemde pakte echter al snel een gele kaart en solliciteerde daarna bovendien naar een tweede prent, waardoor hij er met rood vanaf had gemoeten. Koeman greep in en haalde de Feyenoorder in de rust naar de kant voor aanvaller Donyell Malen, waardoor Oranje weer in een 4-3-3-systeem kwam te spelen. "Het was een herhaling van zetten", schrijft Driessen, waarbij hij verwijst naar het uitduel met Ierland in september. "Toen zorgde een zelfde switch voor een zwaarbevochten overwinning na een 1-1 ruststand", aldus de chef voetbal.

Hoewel Koeman bij zijn tweede aanstelling als bondscoach aangaf 'in principe' af te stappen van het systeem van zijn voorganger Louis van Gaal, is hij inmiddels van gedachten veranderd en begon hij inmiddels al meerdere interlands met een vijfmansdefensie. Driessen voorziet dat dat de nieuwe standaard wordt: "Omdat Koeman nu tweemaal achtereen succes heeft met de combinatie van deze twee spelsystemen, is de kans groot dat hij daar aan blijft vasthouden en ook in die volgorde. Eerst de boel achterin dicht timmeren, om vervolgens het verschil voorin te maken." Toch zal die strategie op het EK niet beslissend zijn, denkt de journalist: "Nee, kwaliteit zal de doorslag geven en op dit moment is daarvan onvoldoende voorhanden om Oranje serieus een kans toe te dichten Europees kampioen te worden. Ook als iedereen fit is", concludeert Driessen.