Van der Gijp steekt loftrompet over twee Feyenoorders en maakt mooie Ajax-vergelijking

René van der Gijp is enorm onder de indruk van Feyenoord. De Rotterdammers wonnen woensdagavond in de groepsfase van de Champions League van SS Lazio en dat leverde complimenten op bij Vandaag Inside. “Achterin was het echt heel vast”, loofde de analist, die en als de twee uitblinkers noemde op het middenveld. “Wat ik heb gezien, was echt van een heel hoog niveau.”

De oud-profvoetballer vergeleek het optreden van Feyenoord met het Ajax van Erik ten Hag in de succesvolle Champions League-campagne in 2018/19 en zag dat alle spelers van Feyenoord hoger scoorden dan een zeven. Johan Derksen was vooral complimenteus over trainer Arne Slot, die volgens hem veel credits verdient.

Bekijk in onderstaand fragment de lofzang voor Feyenoord in de uitzending van Vandaag Inside.