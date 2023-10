Van der Gijp walgt: 'Ik kreeg een teringhekel aan haar, verschrikkelijk wijf'

De vierdelige docuserie over David Beckham op Netflix houdt veel voetballiefhebbers bezig. René van der Gijp heeft ook naar de afleveringen gekeken, maar is niet zo lyrisch als veel anderen zijn.

De documentaire is beoordeeld met een mooie score van 3,6 sterren op MovieMeter en geldt als kijkcijferkanon op Netflix. “Maar ik moet heel eerlijk zeggen: als ik vijf uur naar een documentaire zit te kijken over een voetballer met z’n vrouw, en mensen eromheen, en ik kan zelfs niet één keer glimlachen in die vijf uur, dan vind ik het zware kost. Ik vond het echt zware kost”, vertelt Van der Gijp in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

Artikel gaat verder onder video

“Ik vond Beckham een leuk mannetje, niet veel mis mee. Ik vond haar een verschrikkelijke zeurpiet”, zegt Van der Gijp over Victoria Beckham. “Dat wijf op de bank, die maar zit te klagen, te klagen, te klagen… Op een gegeven moment had ik gewoon een teringhekel aan haar. Ik vond het een klaagzang, dat wijf. Wat een verschrikkelijk wijf, ach was een verschrikkelijk wijf.”

In een bekende scène uit de documentaire beweert Victoria dat ze opgroeide in een gezin uit de arbeidersklasse, waarna David haar aanspoort om ‘eerlijk’ te zijn. David vraagt met wat voor auto haar vader haar naar school bracht. Na lang aandringen geeft Victoria toe dat haar vader een Rolls-Royce had. Zaakwaarnemer Rob Jansen, ook aanwezig bij de podcast, genoot van het moment. “Hij heeft wel humor.”