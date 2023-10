Van der Gijp weet waarom half Nederland lacht om de val van Ajax

Bij voetbalfans die niet voor Ajax zijn, is het leedvermaak om de gebeurtenissen in Amsterdam groot. Op sociale media worden talloze grappen gemaakt over de huidige laatste plaats van Ajax in de Eredivisie; fans van PSV namen zondag spandoeken en creatieve kostuums als een ‘degradatiespook’ mee naar de wedstrijd tegen Ajax. René van der Gijp denkt te weten waar het leedvermaak vandaan komt.

Van der Gijp zegt in de podcast KieftJansenEgmondGijp dat hij niet per se blij is met de laatste plaats voor Ajax. “Dit hoeft voor mij ook weer niet. Maar als het daar goed gaat, zoals toen ze in de halve finale van de Champions League stonden, dan doen ze alsof de eerste bal is gaan rollen in Amsterdam. Dan slaan ze door.” De manier waarop Ajax reageert op successen, is volgens Van der Gijp de reden dat het leedvermaak nu groot is.

“Nu Feyenoord succes heeft in de Champions League, zeggen ze: jeetje, dat dat ons moet overkomen! Als het bij Ajax gebeurt, zeggen ze: ja, natuurlijk”, zegt de oud-aanvaller van PSV. Wim Kieft vult aan: “Het kan zijn dat Louis van Gaal daar iets mee te maken heeft. Die ging op het bordes schreeuwen dat Ajax de beste was (na de gewonnen Wereldbeker in 1995, red.).”

Van der Gijp heeft een helder advies voor Ajax om de weg omhoog weer in te slaan. “Als je zo diep zinkt, moet je iedereen eruit trappen die daar iets mee te maken heeft gehad. Dan moet je een grote schoonmaak houden. Iedereen die er iets mee te maken heeft gehad, moet weg.” Directeur voetbalzaken Sven Mislintat, trainer Maurice Steijn en Raad van Commissarissen-voorzitter Pier Eringa zijn al weg bij Ajax.