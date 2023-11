Van der Meijde hoopt op terugkeer van Ajax-icoon

Andy van der Meijde hoopt dat Erik ten Hag in de nabije toekomst terugkeert bij Ajax. De manager van Manchester United ligt in Engeland alweer vol onder vuur na de mindere periode in de Premier League. Volgens de voormalig aanvaller zou het goed zijn als de coach terugkeert in de Johan Cruijff Arena.

"Laat hem maar terugkomen naar Ajax en een team opnieuw opbouwen. Dat zou mooi zijn", zei de analist maandagavond bij Veronica Offside. Dat Ten Hag bij Manchester United alweer onder druk ligt, verbaast Van der Meijde - die zelf ook in Engeland voetbalde - niet. "Zo snel kan het gaan in de voetballerij. Je kunt geen team bij elkaar kopen. Je moet een team smeden."

Als Ajax erin slaagt om Ten Hag terug te halen naar Amsterdam, dan is dat het zoveelste clubicoon die zijn rentree maakt in de hoofdstad van Nederland. In de afgelopen tijd kwamen onder anderen Louis van Gaal, Danny Blind en John van 't Schip al terug naar Ajax om de club op te bouwen, nadat het de laatste maanden compleet is misgegaan bij de Amsterdammers. Momenteel staat zowel Ajax als Jong Ajax op de laatste plek in de competitie waarin ze uitkomen.

