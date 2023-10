Van der Vaart en Van Hooijdonk clashen over Ajax-speler: 'Daar blijf ik bij, dan kan hij zeggen wat hij wil'

Aan tafel bij Studio Voetbal zijn de meningen over het spel van Ajax-aanvaller tegen PSV behoorlijk verdeeld. Rafael van der Vaart houdt vol dat de 21-jarige spits een fantastische pot op de mat legde in Eindhoven, terwijl Pierre van Hooijdonk aanstipt dat hij daarvoor toch echt teveel kansen om zeep hielp in het Philips Stadion.

"Ajax was de eerste helft indrukwekkend, gewoon goed gedaan", zegt Van der Vaart. "Ze moesten misschien wel vier, vijf goals maken, en Brobbey zeker", vervolgt de oud-middenvelder. Na het zien van de grote kans die Brobbey om zeep hielp door op aangeven van Kenneth Taylor met links naast een leeg doel te schieten, zegt Van der Vaart: "Ik vond hem zó goed spelen vandaag, ondanks dat hij deze kans mist, maar Pierre wil alweer tussendoor volgens mij."

Artikel gaat verder onder video

Van der Vaart en Van Hooijdonk kregen het al eerder in de uitzending al met elkaar aan de stok en blijken het ook over Brobbey niet eens te zijn: "Hoe kan je nou goed spelen als je de eerste helft drie open kansen mist?", vraagt Van Hooijdonk zich af. "Uiteindelijk verliest Ajax die wedstrijd, heel simpel, omdat Brobbey die drie kansen mist. Het werk dat Brobbey moet doen is doelpunten maken!", stelt de oud-Feyenoorder. "Ik begrijp wel een beetje wat jij bedoelt", vervolgt hij, "maar ik vind dat je moet kijken naar waar het in het voetbal om draait", besluit Pi-Air.

Maar Van der Vaart houdt voet bij stuk: "Als je in zó'n team zóveel kansen creëert als spits, dan heb je heel veel kwaliteiten. Daar blijf ik bij, dan kan hij zeggen wat hij wil", doelt hij op Van Hooijdonk. Presentator Sjoerd van Ramshorst probeert een twistgesprek te voorkomen door te vragen naar de mening van Ibrahim Afellay, maar dat schiet bij Van der Vaart in het verkeerde keelgat: "Is het niet interessant wat ik zeg? Ik ben aan het praten, aan het uitleggen", klinkt het verongelijkt.

Uiteindelijk krijgt Afellay toch het woord en blijkt Van der Vaart zijn humor niet te zijn verloren. Van Ramshorst vraagt: "Waar sta jij in deze discussie, Ibrahim?", waarop de oud-PSV'er zegt: "Ik sta nergens, ik zit hier gewoon". Daarop haakt Van der Vaart direct lachend in: "Zwitserland!", refererend naar de neutrale status van dat land. Vervolgens blijkt Afellay met zijn mening letterlijk tussen die van Van der Vaart en Van Hooijdonk in te zitten: "Het feit dat hij in een niet-draaiend elftal zo vaak in de positie komt is positief, maar als spits word je wel afgerekend op goals, en als je zoveel kansen hebt gehad moet je er misschien wel eentje meer maken."