Van der Vaart en Van Hooijdonk krijgen het wéér met elkaar aan de stok: ‘Want? Ik kan alles zeggen’

Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk zijn het nog steeds niet eens over Maurice Steijn en lijken het ook nooit met elkaar eens te zullen worden. Van Hooijdonk sprak vorige week in de uitzending van Studio Voetbal zijn onbegrip uit over het feit dat Van der Vaart in de bres sprong voor Steijn. Dat was laatstgenoemde niet vergeten, want de opmerking van zijn collega kwam zondag ter sprake in de nieuwste uitzending van de talkshow.

“Maar zie jij spelers waar je wat mee kan? Hij heeft spelers van het niveau van Excelsior. Niet goed genoeg. Daar kan je als trainer weinig aan doen. Uiteindelijk is de trainer altijd hoofdverantwoordelijk. Punt. Maar alles gaat mis bij Ajax en daar kan hij misschien voor twintig procent iets aan doen, maar voor tachtig procent niet”, zei Van der Vaart vorige week over Steijn. Ajax had een paar uur eerder met 4-3 verloren bij FC Utrecht. Met vijf punten uit de eerste zeven wedstrijden waren de Amsterdammers afgezakt naar de zeventiende plaats. Een groot deel van de Ajax-aanhang had Steijn een paar weken eerder al graag zien vertrekken, maar hij bleef het vertrouwen houden van de clubleiding.

Artikel gaat verder onder video

Van der Vaart sprong dus eveneens in de bres voor Steijn. Dat leidde tot onbegrip bij Van Hooijdonk. “Zijn netwerk in de media is heel sterk. Dat doet hij heel goed en het helpt hem. Er zijn trainers voor minder gesneuveld. Het is historisch slecht. Veel mensen begrijpen niet dat er niemand is die zegt dat de trainer weg moet. Voor jou is het ook lastig”, richtte Van Hooijdonk zich tot Van der Vaart. “Je bent door hem gevraagd (om assistent te worden, red.) en drinkt af en toe een bakkie met hem”, aldus de oud-speler van onder meer NAC Breda en Feyenoord. Van der Vaart stelde dat het ‘onzin’ is dat hij wordt beïnvloed door Steijn, maar na het afgelopen weekeinde schreef het Algemeen Dagblad nog dat oud-spelers van Ajax werden ingeluisterd door Steijn. De krant noemde overigens geen namen.

Feyenoord

De discussie tussen Van der Vaart en Van Hooijdonk kreeg zondagavond een vervolg. Laatstgenoemde haalde er een opmerking van zijn collega over het Feyenoord van vorig seizoen bij. “Jij hebt vorig jaar ook weleens gezegd over het Feyenoord van Slot… Het zijn matige spelers, maar ze hebben een toptrainer. De spelers van Ajax zijn volgens jou nog iets minder dan matig, maar daar is dan toch ook wel iets van te maken? Zou Slot of een andere trainer die spelers wel naar een hoger niveau kunnen tillen?”, vroeg hij Van der Vaart, die geïrriteerd reageerde.

💬 Van der Vaart: “Daar gaan we weer, gaan we het weer over Maurice hebben en ik wil daar een beetje van wegblijven. Jij zei dat ik met meel in m’n mond praat, maar volgens mij praat jij ook met meel in je mond.”

💬 Van Hooijdonk: “Want? Met meel in je mond praten is dat je dingen niet kan zeggen. Ik kan alles zeggen.”

💬 Van der Vaart: “Maar het kan ook andersom. Jij hebt heel erg iets tegen Maurice en je komt nu wéér terug op Maurice. Ik heb net gezegd…”

💬 Van Hooijdonk: “Nee, ik kom terug op een opmerking die jij vorig jaar hebt gemaakt over het Feyenoord van Slot, dat jij de spelers matig vond en ze presteerden goed puur en alleen omdat er een goede trainer zat. Nu maak ik dezelfde vergelijking en vraag ik me af waarom het er dan niet is uitgekomen.”

💬 Van der Vaart: “Maurice is ontslagen. Ajax heeft in Brighton niets gedaan en vandaag 5-2 verloren. Dat is het verschil. Jullie vallen mij aan omdat ik een soort Maurice-verdediger ben.”

Studio Voetbal was zondagavond voor het eerst toegankelijk voor publiek. De sfeer zat er in eerste instantie nog erg goed in. Van Hooijdonk had een 'kleinigheidje' meegenomen voor Van der Vaart om hem een hart onder de riem te steken in deze moeilijke periode voor Ajax. Dat dacht Van der Vaart althans. Het cadeautje van zijn collega zal de pijn er echter niet minder op hebben gemaakt.