Van der Vaart geniet van interview na Oranje - Frankrijk: 'Dat is toch leuk?'

Rafael van der Vaart heeft genoten van het duo-interview met en na afloop van het EK-kwalificatieduel tussen Nederland en Frankrijk (1-2). Met name de manier waarop de linksback van Feyenoord zijn doelpunt analyseerde, beviel Van der Vaat wel.

Hartman maakte vrijdagavond zijn debuut in het Nederlands elftal en betaalde het vertrouwen van bondscoach Ronald Koeman terug door niet alleen een sterke wedstrijd te spelen, maar ook een doelpunt te maken. In de 83ste minuut bracht de linkervleugelverdediger de spanning in het duel terug door Mike Maignan met een schot in de korte hoek te verrassen.

"Volgens mij maakte ik een mooi panna'tje. Mooi, man. Kijk, hup", analyseerde Hartman zijn actie voorafgaand aan de 1-2. "Ik wist dat hij zou duiken, dus dan kun je ‘m er zo in schieten. De keeperstrainer had gezegd dat hij snel uitkomt, dus ik had het ergens in mijn achterhoofd. Bij Feyenoord loerde ik er wel al een tijdje op, maar koos ik er niet vaak voor. Nu dacht ik: ik probeer het eens. Zoals Tijjani zegt: schijt hebben. Leuk dat ik een goal maak, maar ik scoor liever niet en dat we dan één of drie punten pakken."

Het ontwapenende interview van Hartman en Reijnders toverde bij Van der Vaart een glimlach op zijn gezicht. "Dat hadden jouw jongens kunnen zijn als je ze zo hoort praten, toch? Schijt hebben en gewoon gaan", richtte presentator Sjoerd van Ramshorst zich tot Van der Vaart. "Zo is het", reageerde de oud-international. "Leuk om naar te kijken. Hoe Hartman zijn eigen goal analyseerde. Een panna'tje, hup. Nou, mooi. Dat is toch leuk?"