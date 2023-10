Van der Vaart komt met dringende oproep: ‘Arne Slot kan dat niet meer maken’

Rafael van der Vaart is tijdens het Champions League-duel van Feyenoord met Lazio (3-1 overwinning) onder de indruk geraakt van Ramiz Zerrouki. De oud-voetballer is van mening dat Zerrouki zijn plek op het middenveld van Feyenoord definitief verdiend heeft.

Zerrouki was sinds zijn zomerse komst van FC Twente nog niet onomstreden bij Feyenoord. Trainer Arne Slot kiest doorgaans op het middenveld voor Mats Wieffer, Quinten Timber en Calvin Stengs. Laatstgenoemde speelde vanavond tegen Lazio echter als rechtsbuiten, waardoor er op het middenveld een plekje vrijkwam voor Zerrouki. Die stelde volgens Van der Vaart absoluut niet teleur.

“Zerrouki was goed, heel goed”, zegt de oud-middenvelder en analist over de controleur van Feyenord. Zerrouki tekende in de eerste helft met een bekeken schot voor de 2-0. In de tweede helft stond hij met een fraaie actie aan de basis van de 3-0 van Santiago Giménez. Zerrouki speelde op het middenveld twee tegenstanders uit en vond vervolgens Alireza Jahanbakhsh in de diepte. Die bediende vervolgens Timber. Diens schot resulteerde in een rebound, die uiteindelijk een prooi was voor Giménez. “Zerrouki gaat twee man voorbij: dat is goud waard. En vervolgens speelt hij de pass vooruit. Dit is een klasse apart”, analyseert Van der Vaart de rol van de controleur bij de 3-0.

Van der Vaart is van mening dat Slot in het vervolg moet vasthouden aan Zerrouki op het middenveld. Te beginnen aanstaande zondag tijdens de uitwedstrijd in de Eredivisie tegen FC Twente. “Je kunt hem nu niet meer wisselen. En dat gaat Slot ook niet meer doen, denk ik. Dan moet Stengs weer naar de rechtsbuitenpositie. Daar heeft hij vandaag ook gespeeld en dat heeft hij heel goed gedaan. Ik heb ook weleens als rechtsbuiten gespeeld. Het is een heerlijke positie, waar je veel vrijheid hebt aan de bal. Stengs heeft daar altijd gespeeld, dus waarom zou je hem daar niet laten staan? En als je zo’n wedstrijd speelt als Zerrouki, dan kun je het niet meer maken om het zondag op de bank te zetten”, aldus Van der Vaart.