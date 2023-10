Van der Vaart: 'Verbazingwekkend dat jullie je zo inhouden. Dit is toch slecht?'

Rafael van der Vaart heeft geen goed woord over voor de prestatie die Erik ten Hag dit seizoen levert bij Manchester United. Het verbaast de oud-middenvelder zelfs dat Ibrahim Affelay en Arno Vermeulen bij Studio Voetbal nog bijzonder mild zijn voor de oud-trainer van onder meer FC Utrecht en Ajax, die zondag de stadsderby tegen Manchester City op Old Trafford kansloos met 0-3 verloor.

Door de zeperd - vooral te danken aan een wederom ontketende Erling Haaland - staat de steenrijke club na tien speelronden met vijftien punten slechts achtste in de Premier League. De achterstand op de nog ongeslagen koploper Tottenham Hotspur bedraagt reeds elf punten, terwijl ook veronderstelde concurrenten als Arsenal en Manchester City (met negen punten meer) en Liverpool (acht punten voorsprong) voorlopig buiten bereik zullen blijven.

Afellay verwacht desondanks dat Ten Hag 'voorlopig nog wel' de tijd zal krijgen om Manchester United aan het voetballen te krijgen. Vermeulen is eveneens mild: "Iedereen snapt wel dat het budget minder is dan dat van Manchester City, ze zullen toch wel enig geduld hebben?" Presentator Sjoerd van Ramshorst stipt aan dat Jamie Carragher deze week becijferde dat Ten Hag sinds zijn komst inmiddels 450 miljoen euro uitgaf en daarmee het elftal wel naar zijn hand heeft moeten kunnen zetten. Vermeulen: "Er zijn gewoon teams die beter zijn, dat zie je op papier al. Hij staat iets lager dan hij moet staan. United is een paniekerige club, er moet wel vooruitgang komen de komende tijd."

Van der Vaart is echter een stuk negatiever dan bovengenoemd tweetal: "Ik vind het verbazingwekkend dat jullie je zo inhouden", stelt de oud-middenvelder. "Het is toch slecht, als je zóveel geld mag uitgeven en je staat waar je staat? Niet best." De komende weken zullen mogelijk beslissend zijn voor de nabije toekomst van Ten Hag. In de Premier League treft United nu drie keer op rij een ploeg uit het rechterrijtje: Fulham (veertiende), Luton Town (achttiende) en Everton (vijftiende). Daarnaast wachten ook confrontaties met FC Kopenhagen en Galatasaray in de Champions League. Ten Hag staat in het miljardenbal momenteel derde in groep A met drie punten uit drie duels; zes minder dan lijstaanvoerder Bayern München en eentje achter de Turken, die in de tweede speelronde nog met drie punten aan de haal gingen op Old Trafford.