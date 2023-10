Van Hanegem bevestigt gerucht over Ajax-trainer Steijn: 'En wie zie ik daar dansen?'

Willem van Hanegem heeft bevestigd dat Ajax-trainer Maurice Steijn afgelopen interlandperiode op vakantie is geweest op Ibiza. In de podcast Willem & Wessel van het Algemeen Dagblad vertelt De Kromme dat hem dat hoogstpersoonlijk is verteld door iemand uit zijn omgeving, die de oefenmeester 'dansend' in een horecagelegenheid zou hebben gespot.

Steijn beleeft vooralsnog weinig plezier van zijn kans om bij een topclub te werken. De van Sparta Rotterdam overgekomen trainer wist zijn elftal alleen op de eerste speeldag naar een overwinning te coachen op promovendus Heracles Almelo. De vijf wedstrijden daarna leverden twee gelijke spelen en drie nederlagen op, waardoor de Amsterdammers zichzelf voorafgaand aan de komende speelronde terugvinden op de zestiende plaats in de Eredivisie. Bovendien eindigden beide groepswedstrijden in de Europa League in een gelijkspel.

Gedurende de interlandbreak waaierde de selectie van Steijn uit om met de respectievelijke nationale ploegen op pad te gaan. Eerder deze week kwamen al geruchten naar buiten dat de trainer daarop besloot een mini-vakantie naar het Spaanse eiland te maken, wat hem online op kritiek van een deel van de Ajax-aanhang kwam te staan.

Van Hanegem vertelt in de podcast dat hij op bezoek bij een vriend een Ajax-fan trof die eerder die week eveneens op Ibiza was geweest. "Een hele aardige gozer is het, helemaal idolaat van Ajax. Hij zegt: Ik was van de week op Ibiza, en wie zie ik dansen? De trainer van Ajax", aldus Van Hanegem. De persoon in kwestie zou Steijn zelfs hebben aangesproken en ('in plat Amsterdams') hebben gezegd: "Weet je wat je moet doen, je moet die spelers aanpakken!"