Van 't Schip 'absoluut juiste keuze' voor Ajax: 'Vergelijk hem een beetje met Ronald Koeman'

Ajax heeft volgens Dwight Lodeweges 'absoluut de juiste keuze' gemaakt door John van 't Schip voor de rest van het seizoen als hoofdtrainer aan te stellen. In gesprek met de NOS trekt Lodeweges, die bij PEC Zwolle als assistent van Van 't Schip werkzaam was, een vergelijking met de huidige bondscoach Ronald Koeman, onder wie hij deel uitmaakte van de technische staf van Oranje.

In het seizoen 2017-2018 leidde Van 't Schip PEC naar een keurige negende plaats in de Eredivisie, nadat de club zelfs als nummer vier van de ranglijst de winterstop in was gegaan. Lodeweges vertelt dat hijzelf en Van 't Schips andere assistent, Gert Peter de Gunst, als veldtrainers alle vrijheid kregen om 'te doen waar we goed in zijn'. "Hij was zelf meer de people manager. Daarmee vergelijk ik hem een beetje met Ronald Koeman, die dezelfde stijl van werken hanteerde", aldus de geboren Canadees.

Naast de goede resultaten herinnert Lodeweges zich vooral dat er in Zwolle een zeer prettige werksfeer heerste onder Van 't Schip: "Hij was heel benaderbaar. En dat betekent dat we het soms ook niet over voetbal konden hebben. We konden met John veel lachen en schik hebben. Hij heeft een goed gevoel voor humor, hij is een echte droogkloot. Het was heel leuk en fijn samenwerken." Lodeweges, die afgelopen seizoen onder John Heitinga nog een halfjaar als assistent werkzaam was bij Ajax, denkt dan ook dat die club 'absoluut de juiste keuze' heeft gemaakt door Van 't Schip nu voor de groep te zetten: "Hij weet hoe hij met mensen om moet gaan en heeft kennis van zaken. Die twee factoren zijn voor mij het allerbelangrijkste en hij kan dat allebei."

Van 't Schip stapt op het absolute dieptepunt in bij de club die hij als speler diende tussen 1981 en 1992 en waar hij later onder meer als jeugd- en assistent-trainer werkte. De Amsterdammers wonnen onder de vorige week weggestuurde Maurice Steijn en diens tijdelijke opvolger Hedwiges Maduro al tien wedstrijden op rij niet meer en staan zowel in de Eredivisie als in de Europa League onderaan de ranglijst. Komende donderdag debuteert Van 't Schip op de bank in het inhaalduel tegen FC Volendam. Bij winst klimt de recordkampioen in één klap boven de degradatiestreep.