Van 't Schip: 'Bergwijn niet zeker van aanvoerdersband'

Het zou zomaar kunnen dat zijn aanvoerdersband moet inleveren na de aanstelling van John van ’t Schip bij Ajax. De kersvers interim-trainer van de Amsterdammers vertelt tegenover Voetbal International dat er de komende tijd gekeken gaat worden naar het aanvoerderschap van de Amsterdammers.

Dat is niet de enige verandering die de oefenmeester overweegt door te voeren bij de Amsterdammers, want ook de 4-3-3-formatie is niet langer heilig voor Van 't Schip, zo vertelde hij ook. "Ik denk dat we allemaal gezien hebben dat er echt wel momenten in een wedstrijd zijn waarin er positieve dingen gebeuren. Vooral de eerste helft tegen PSV. Maar er zijn ook heel veel momenten waarin dat niet zo is. En dat heeft naar onze mening ook heel veel te maken met een bepaalde duidelijkheid. Daar zullen we zo veel mogelijk mee aan de slag gaan met de jongens.”

Op Bergwijn is vanaf het begin al veel kritiek op zijn aanvoerderschap, wat ook de aanvaller zelf irriteert, zo liet hij afgelopen weekend weten bij de NOS. “Zijn jullie erbij als ik in de kleedkamer ben? Nee toch? Op wat baseren jullie dit dan? Op hoe ik in het veld rondloop? Daar ben ik een beetje klaar mee, weet je. Jullie zijn er niet bij in de kleedkamer”, aldus Bergwijn, die het belang vond dat de aanvoerdersband niet overschat moet worden. “We zijn met zijn allen captain. Het is maar een aanvoerdersband. Jullie maken het groter dan het is, weet je. Dat is wat ik zeg: vanaf dag één gooien jullie bommetjes en creëren jullie onrust. Ik ben er nu wel een beetje klaar mee.” Mogelijk was dat dus zijn laatste interview als aanvoerder van Ajax, maar daarover zal snel duidelijkheid komen.

