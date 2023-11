Van 't Schip sluit voor Ajax gevoelige verandering niet uit: 'Dat zou kunnen'

John van ’t Schip sluit niet uit dat Ajax onder hem in een andere formatie gaat spelen. De voorbije weken is een systeemwijziging al regelmatig voer voor discussie geweest, maar zowel Maurice Steijn als Hedwiges Maduro hield vast aan 4-3-3.

De defensieve organisatie bij Ajax liet in het afgelopen seizoen al regelmatig te wensen over en dit seizoen is de achterhoede al helemaal zo lek als een mandje. De huidige nummer achttien van de Eredivisie kreeg in eigen land al 21 doelpunten om de oren en moest in de Europa League ook al zes keer vissen. Dat de Amsterdammers erin slaagden om Olympique Marseille en AEK Athene op een gelijkspel te houden, mag gerust een wonder worden genoemd. Vooral de Fransen kregen tijdens de ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA de ene na de andere opgelegde kans. Ajax kreeg in de eerste twee Europa League-duels meer dan veertig schoten tegen.

Artikel gaat verder onder video

Steijn en in de afgelopen twee wedstrijden ook zijn tijdelijke vervanger Maduro weigerden desondanks over te gaan tot een systeemwijziging. Zowel Steijn als Maduro hield vast aan 4-3-3, waar in praatprogramma’s maar ook door Ajacieden op social media werd geopperd om met vijf man achterin te gaan spelen. Van ’t Schip, maandag aangesteld als interim-hoofdtrainer, sluit het in ieder geval niet uit. “Dat zou kunnen. Het gaat nu even om duidelijkheid, maar dat kan iets zijn wat we gaan doen”, zegt de nieuwe trainer van Ajax in gesprek met Voetbal International. “Natuurlijk heb ik met Louis (van Gaal, red.) ook over het voetbalinhoudelijke gesproken, maar wat ik net al zei: je moet ook bij jezelf blijven. Als wij denken en vinden dat we iets moeten veranderen, dan zullen we dat doen.”

Van ’t Schip kijkt niet meer achterom

Zondag ging Ajax in Eindhoven nog met 5-2 onderuit. Vooral in de tweede helft vormde de verdediging weer de Amsterdamse achilleshiel. Van ’t Schip zag desondanks ook goede dingen in het Philips Stadion. “Ik denk dat we allemaal gezien hebben dat er echt wel momenten in een wedstrijd zijn waarin er positieve dingen gebeuren. Vooral de eerste helft tegen PSV. Maar er zijn ook heel veel momenten waarin dat niet zo is. En dat heeft naar onze mening ook heel veel te maken met een bepaalde duidelijkheid. Daar zullen we zo veel mogelijk mee aan de slag gaan met de jongens.”

Dat belooft nog een flinke klus te worden voor Van ’t Schip en zijn assistent Michael Valkanis - een oude bekende van de hoofdcoach die is overgekomen uit Israël. De wedstrijden stapelen zich de komende tijd in razend tempo op voor Ajax. “Dat gaat natuurlijk achter elkaar door. Maar dat zullen we toch moeten doen, door middel van trainingen, besprekingen, presentaties en individuele gesprekjes. Dus het wordt een heel intensieve periode, waarin heel veel dingen naar voren moeten komen en we duidelijkheid moeten gaan geven op veel verschillende vlakken.” Van ’t Schip wil de afgelopen maanden in ieder geval achter zich laten. “Als de duidelijkheid er niet is, kun je vaak ook niet de echte kwaliteit ontdekken. Ik trek een streep nu, na alles wat er is gebeurd. Ik ga niet meer achterom kijken. Wij gaan nu vooruit.”