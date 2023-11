Van ’t Schip stelt eis aan zijn komst: Ajax ziet het ‘aanvankelijk niet zitten’

Ajax maakte maandag bekend dat John van ’t Schip tot het einde van dit seizoen voor de groep staat in Amsterdam en dat hij geassisteerd zal worden door onder andere Michael Valkanis. Van ’t Schip en Valkanis zijn goede bekenden van elkaar en hebben al meermaals samengewerkt. De komst van de Australische assistent-trainer was desondanks geen uitgemaakte zaak. Ajax zag het in eerste instantie niet zitten dat Van ’t Schip iemand van buitenaf meenam.

Dat schrijft Voetbal International dinsdagmorgen althans. Ajax nam vorige week afscheid van Maurice Steijn, die na de pijnlijke 4-3 nederlaag bij FC Utrecht besloot op te stappen als hoofdtrainer. In de uren na zijn vertrek werd al duidelijk dat Van ’t Schip de belangrijkste kandidaat was om in ieder geval tot het einde van dit seizoen de taken van Steijn over te nemen. De oud-speler van de club uit Amsterdam zag een rentree in de Johan Cruijff ArenA zeker zitten, maar wilde wel Valkanis als assistent meenemen. “Als Ajax in oktober 2023 vraagt of Van ’t Schip het tot het einde van het seizoen over wil nemen, weet hij meteen wie hij als assistent wil: Valkanis”, leest het.

Van ’t Schip en Valkanis hebben in het verleden samengewerkt bij Melbourne City, PEC Zwolle én de Griekse nationale ploeg. “Van ’t Schip draagt zijn vertrouweling aan, maar aanvankelijk ziet Ajax zijn komst niet zitten omdat de club liever niet weer iemand van buitenaf haalt en het met Hedwiges Maduro en Saïd Bakkati al twee assistenten (met nog doorlopende contracten) in huis heeft. De komst van Valkanis is echter een eis van Van ’t Schip en uiteindelijk gaat Ajax akkoord”, weet VI.

Positieve reacties uit Zwolle

Van ’t Schip loodste PEC Zwolle in het seizoen 2017/2018 naar een vierde plaats in de winterstop. Dat deed hij met Dwight Lodeweges aan zijn zijde. De prestaties van PEC Zwolle blijven niet onopgemerkt en de KNVB klopt in de zoektocht naar een assistent voor bondscoach Ronald Koeman aan in Zwolle voor Lodeweges. Laatstgenoemde mag van de voetbalbond het seizoen in Zwolle afmaken, maar Van ’t Schip en Lodeweges slagen er niet in de goede prestaties uit de eerste seizoenshelft door te trekken. Als vervanger van Lodeweges dringt Van ’t Schip bij de Zwolse leiding aan op de komst van Valkanis. De Zwollenaren zien de entree van de Australiër niet meteen zitten - iemand van buitenaf zou ‘behoorlijk botsen met de clubcultuur’ - maar Van ’t Schip krijgt toch zijn zin.

PEC Zwolle krijgt er geen spijt van. “Tot de dag van vandaag geniet Valkanis een goede reputatie bij PEC, waar hij nog altijd vrienden heeft en zelfs nog contact onderhoudt met mensen die er werken”, schrijft VI. “Valkanis wordt omschreven als een ‘type-Ron Jans’, iemand die snel en makkelijk contact maakt en goed ligt bij spelers. Een aardige en veeleisende kerel, klinkt het. Iemand die toch gewoon meedoet met de conditietesten, hoewel Valkanis toch wat kilootjes te zwaar was.” In Zwolle is men er heilig van overtuigd dat Valkanis ook in Amsterdam zijn stempel weet te drukken. “Hij gaat er een bepaalde drive in gooien”, wordt VI verteld.