Veelbesproken Almere-psychologe weer aan het werk: 'Verhaal is eigen leven gaan leiden'

Annemieke Zijerveld meldt zich vanaf woensdag weer bij Almere City. De clubpsychologe deed even een stapje terug na de veelbesproken uitspraken over de werkwijze van Maurice Steijn. Algemeen directeur John Bes vertelt dat Zijerveld weer aan het werk is bij de nummer dertien van de Eredivisie.

Bes vertelt in de podcast van Omroep Flevoland dat de gang van zaken afgelopen tijd is opgeblazen. “Het is voor een groot deel een eigen leven gaan leiden. Van non-actief was nul sprake, ze heeft ook nooit haar functie neergelegd, maar gewoon een paar dagen thuisgewerkt”, zegt de algemeen directeur van Almere.

“Annemieke is voor ons ontzettend belangrijk. Dat we niet achter haar uitspraken stonden, geeft niet aan dat we niet achter haar staan”, gaat Bes verder. Almere nam afgelopen week het besluit om afstand te nemen van de uitspraken van Zijerveld. “Wij zijn één en ze neemt even een stap terug. Maar we hopen wel met z'n allen, staf en spelers, dat ze wel weer terug komt", sprak hoofdtrainer Pastoor.

Zijerveld beweerde bij het NPO Radio 1-programma De Perstribune dat Steijn en zijn assistenten schuldig zijn aan de tegenvallende prestaties van de spelers. "Ik zie gewoon spelers die ontzettend onzeker zijn. Ik zie zelfs gebroken jongens. Maar in mijn visie gaat het echt fout bij de trainer en de staf. Het gedrag van hen stoort mij eigenlijk het meeste. Ik zie geen leiderschap, geen voortrekkersrol en daar erger ik mij enorm aan als ik naar de bank kijk", zei ze onder meer.