Vermoedelijke opstelling Feyenoord tegen Atlético: Slot wijzigt op één plek

Feyenoord neemt het woensdagavond in de tweede Champions League-wedstrijd van het seizoen op tegen Atlético Madrid. In de Spaanse hoofdstad hoopt de ploeg van trainer Arne Slot de koppositie in Groep E te consolideren. Wat is de vermoedelijke opstelling van Feyenoord tegen Atlético Madrid?

Hoewel Justin Bijlow op de weg terug is van zijn polsblessure, is hij tegen Atlético Madrid nog niet inzetbaar. Dat betekent dat ook in het Wanda Metropolitano het Rotterdamse doel zal worden verdedigd door Timon Wellenreuther. Achterin kiest Slot waarschijnlijk weer voor Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, David Háncko en Quilindschy Hartman.

Op het middenveld lijkt Slot zijn ideale samenstelling te hebben gevonden. Aan de aftrap in Madrid worden daar Mats Wieffer, Quinten Timber en Calvin Stengs verwacht. Voorin kan Slot geen gebruikmaken van Luka Ivanusec (geblesseerd) en Santiago Giménez (geschorst). Ayase Ueda is de vervanger van Giménez, zo heeft Slot duidelijk gemaakt. De Japanse spits wordt waarschijnlijk geflankeerd door Yankuba Minteh en Igor Paixão.

Feyenoord begon het Champions League-seizoen twee weken geleden met een 2-0 zege op Celtic. Omdat Atlético Madrid gelijkspeelde tegen Lazio (1-1), staan de Rotterdammers nu alleen aan kop in de groep.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Timon Wellenreuther; Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, David Háncko, Quilindschy Hartman; Mats Wieffer, Calvin Stengs, Quinten Timber; Yankuba Minteh, Ayase Ueda, Igor Paixão