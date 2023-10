Verweij wil het liever niet over Ajax hebben, maar laat zich nog wel even uit over interesse in Oranje-international

Mike Verweij wil het in de podcast Kick-off van De Telegraaf liever niet over Ajax hebben, maar op aandringen van Pim Sedee laat de clubwatcher zich toch nog even uit over de vermeende interesse van de Amsterdammers in . De middenvelder blonk in het afgelopen seizoen uit bij AZ en verdiende een transfer naar AC Milan. Reijnders kon naar verluidt ook even rekenen op interesse van Ajax, maar een overstap naar Amsterdam heeft er geen moment écht ingezeten.

Daags na de ontmoeting tussen Griekenland en het Nederlands elftal valt er genoeg te bespreken door Valentijn Driessen, Verweij en Sedee. Laatstgenoemde legt de verslaggevers traditioneel een paar stellingen voor, waaronder eentje over Ajax. Die luidt als volgt: heerlijk zo’n podcastje zonder Ajax-nieuws. Driessen is het eens, Verweij niet. Laatstgenoemde zit er desondanks niet op te wachten om het over de huidige nummer zestien van de Eredivisie te hebben. Als Sedee begint over het interview van Pier Eringa - onlangs opgestapt als voorzitter van de Raad van Commissarissen - met NRC Handelsblad, zegt Verweij: “Nee we gaan het niet over Ajax hebben, Pim.”

Artikel gaat verder onder video

De presentator van de podcast kan het desondanks niet laten over de Amsterdammers te beginnen. Niet over de huidige situatie in de hoofdstad, maar de vermeende interesse in Reijnders van een paar maanden terug. De middenvelder beleefde een topseizoen bij AZ en stond naar verluidt in de belangstelling van Ajax, maar concreet werd die niet. “Ik denk niet dat er een moment is geweest dat Ajax Reijnders makkelijk binnen had kunnen halen. Ajax had zich wel bij hem en zijn management - dat is zijn vader Martin Reijnders - gemeld, maar AZ verkoopt liever niet aan Ajax”, vertelt Verweij. “Dat was destijds al bijna niet meer te doen, dan had Ajax echt heel veel geld moeten uitgeven.”

Dat deden de Amsterdammers in de afgelopen transferwindow alsnog, maar aan spelers die het vooralsnog niet hebben kunnen waarmaken. “Als je ziet wat er daarna allemaal aan écht c-garnituur is uitgegeven, dan had je het misschien wel kunnen en misschien wel moeten doen, maar ik denk dat hij aardig is terechtgekomen bij AC Milan”, aldus Verweij. Reijnders is basisspeler bij AC Milan en inmiddels dus ook in het Nederlands elftal. Hij verscheen in zowel de thuiswedstrijd tegen Frankrijk áls uitwedstrijd tegen Griekenland aan de aftrap. Reijnders kon afgelopen zomer ook naar FC Barcelona, maar hij koos dus voor een Italiaans avontuur.