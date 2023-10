Vink vreest winters vertrek voor Feyenoord: 'We hebben het over Gimenez, maar...'

is als zijn ontwikkeling zo doorzet op korte termijn compleet onhoudbaar voor Feyenoord. Dat stelt ESPN-analist Marciano Vink althans. Als het een beetje tegenzit, dan zou de linksachter zelfs dit seizoen al weleens kunnen verkassen uit De Kuip, vreest hij.

Bij Voetbalpraat werd woensdagavond de ontwikkeling van Hartman besproken, waarbij Vink één kantelpunt zag. “Sinds hij terechtgewezen tegen Ajax, toen hij kon wisselen”, herinnert Vink de omslag bij Hartman. “Daar heeft hij van geleerd. Hij is aangepakt om die gekke druistigheid. Die is hij kwijt. Hij zet zijn voet bedachtzamer in dan toen.”

Dat hij ontzettend goed draait, heeft ook met de rest van de achterhoede te maken bij Feyenoord. “Hij krijgt zoveel vertrouwen van Slot, plus het hele team. Met Hancko naast en Trauner, die niet gek te maken is. Lutsharel Geertruida die bij Feyenoord een betere vorm heeft dan het Nederlands elftal. De verdediging staat als een huis, dan kún je ook lekker gaan.”

Bij het Nederlands elftal, dat minder goed loopt, liet hij het deze week echter ook zien. “Ik zag die Zidane-actie en dat hij hem met buitenkant voet gaf op Bergwijn. Dat zijn bewegingen voor een nummer tien, hij is een back”, aldus Vink. “Het zou me niet verbazen als hij aan het einde van het seizoen, misschien wel in de winterstop, naar een grote club gaat. We hebben het vaak over Gimenez, maar Hartman…”

Daarbij denkt Vink zelfs aan clubs als Manchester City en Real Madrid. “Als daar de eerste linksback geblesseerd raakt. Daar zeg je geen nee tegen. Als Hartman in de Champions League met Feyenoord en bij het Nederlands elftal zo blijft voetballen... Hij is een completere voetballer dan Malacia, die was vooral snel en hard. Maar Hartman heeft een betere balbehandeling. Meer drive. Bij Malacia waren er ook wedstrijden dat we hem niet zagen.”

Hoewel Malacia naar het Manchester United van Erik ten Hag ging, had Vink op voorhand al twijfels over zijn kwaliteit en talent. Bij Hartman heeft de oud-profvoetballer dat niet. “Hartman krijgt geen mega-inzinking”, is Vink vol vertrouwen in de linksachter, die in deze interlandbreak pas debuteerde bij het Nederlands elftal.