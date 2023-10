Vitesse-supporters gewaarschuwd: 'Dan wordt het een lastig verhaal'

De supporters van Vitesse moeten zich wat Chris Woerts betreft 'zorgen maken' over de toekomst van hun club. De Arnhemmers zijn al tijden bezig de overname door de Amerikaanse Common Group van ondernemer Coley Parry erdoor te krijgen bij de licentiecommissie van de KNVB.

In de online-rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside gaat de sportmarketeer in gesprek met presentator Wilfred Genee in op de stand van zaken in het GelreDome. Daarin legt hij uit dat Parry niet zijn eigen vermogen in Vitesse zou gaan steken, maar dat van anderen. De Amerikaan wordt in de woorden van Woerts door verschillende personen dan ook omschreven als "een tweede Merab Jordania", naar de Georgiër die in 2010 eigenaar van de club werd.

Vitesse is nog altijd bezig aan te tonen dat de financiële injecties van Jordania niet zijn te herleiden naar voormalig Chelsea-eigenaar Roman Abramovich. Daarnaast moet de licentiecommissie dus overtuigd worden dat de middelen die Parry en de Common Group in de club willen steken legitiem zijn. Een stevige kluif, volgens Woerts: "Als supporter zou ik me zorgen maken, het duurt al dertien maanden hè?"

Presentator Genee maakt nog even een kwinkslag over eerdere voorspellingen en nieuwtjes van Woerts die (zo bleek dinsdag opnieuw) lang niet altijd uitkomen: "Als het uit jouw mond komt dan zeggen Vitesse-supporters: dan maak ik me niet zoveel zorgen."