Vrees Arne Slot wordt waarheid na blessure tegen Vitesse: Feyenoord-aanvaller meerdere weken buitenspel

De vrees die Feyenoord-trainer Arne Slot zaterdagavond uitsprak na het met 4-0 gewonnen Eredivisie-duel met Vitesse, blijkt te kloppen. De Rotterdammers maken dinsdagochtend bekend dat buitenspeler (19) tegen de Arnhemmers een spierblessure heeft opgelopen die de huurling van Newcastle United een aantal weken langs de kant zal houden.

Feyenoord won in de eigen Kuip gemakkelijk van de Arnhemmers, maar na afloop overheersten vooral de zorgen om twee spelers: topscorer Santiago Giménez én Minteh. Beiden moesten zich in de tweede helft laten wisselen met op het oog een vervelende blessure. Direct na de wedstrijd nam Slot de ergste zorgen om Giménez echter weg: "Ik heb wel goede hoop dat hij er woensdag gewoon bij is." In hetzelfde interview met ESPN toonde hij zich al minder optimistisch over de situatie van Minteh: "Die kreeg wat minder positieve beoordelingen van de medische staf", sprak de oefenmeester.

Drie dagen later blijkt zijn vrees bewaarheid. "Yankuba Minteh zal meerdere weken niet in actie kunnen komen", schrijft Feyenoord dinsdag aan het eind van de ochtend op de clubsite. Dat betekent dat de Gambiaan het Champions League-duel met SS Lazio van aankomende woensdag, alsmede de Eredivisiewedstrijden met FC Twente (zondag 29 oktober) en RKC Waalwijk (zaterdag 4 november) normaal gesproken aan zich voorbij moet laten gaan. Of hij hersteld is voor de return in Rome (7 november) of de topper tegen AZ (12 november) is bovendien ook nog maar de vraag.

Ivanusec

Waar de zorgen om Minteh dus terecht blijken, kreeg Slot deze week wel goed nieuws over een andere speler die al enige tijd in de lappenmand vertoefde. Luka Ivanusec kan woensdag tegen Lazio zijn eerste speelminuten maken sinds 19 september. Die dag viel de Kroaat uit in het met 2-0 gewonnen Champions League-duel met de Schotse kampioen Celtic.