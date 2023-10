West Ham United gebruikte twee Ajax-iconen voor deals bij Kudus en Alvarez

West Ham United was deze zomer een grootafnemer bij Ajax wat spelers betreft. De club haalde Edson Alvarez én Mohammed Kudus weg uit Amsterdam. De twee voetballers maakten een mooie stap naar de Premier League-club, maar dat niet zonder slag of stoot. De club gebruikte twee clubiconen van Ajax om de deals rond te maken.

In gesprek met The Evening Standard vertelt David Moyes dat hij veel gesprekken heeft gevoerd met allereerst John Heitinga, die hij even later als assistent-coach toevoegde aan de technische staf van The Hammers. “Ik heb gevraagd welke spelers van Ajax wellicht interessant zouden kunnen zijn”, vertelde Moyes, die Heitinga meermaals sprak over de potentiële versterkingen van Ajax.

Artikel gaat verder onder video

Door die informatie kwam Moyes er onder meer achter dat Alvarez graag wilde vertrekken bij Ajax. Ook pleegde hij een belletje Steven Pienaar, die bij beide clubs heeft gespeeld in zijn loopbaan. “Ik kende hem nog uit mijn tijd bij Everton en vroeg hij of nog meer informatie over hen had”, lichtte Moyes toe.

Uiteindelijk kwamen beide Ajax-voetballers naar Engeland, waarbij Kudus het meeste indruk maakt. Moyes: “Mo is er klaar voor, daar twijfel ik niet aan. Ik denk dat hij er klaar voor was toen hij hier kwam, hij had geen wedstrijden of training nodig, dat had hij allemaal al gedaan. Hij is er klaar voor en wanneer we de juiste kansen en momenten zien, zullen we hem gebruiken."