Wilfred Genee moet iets van het hart in gesprek met Driessen: 'Ik vind het niks'

Valentijn Driessen maakte donderdagavond weer eens zijn opwachting in Vandaag Inside. De chef voetbal van De Telegraaf dook na afloop van de uitzending met Wilfred Genee de wandelgangen in, waarin hij van de presentator van het praatprogramma een serieus verwijt krijgt.

Vraag een speler of trainer naar Driessen en de kans is aanwezig dat je niet al te positieve reacties krijgt. De journalist maakt het vooral op persconferenties vaak heel bont. Menig voetbalvolger zal zich de bijvoorbeeld discussies tussen Louis van Gaal en Driessen nog goed voor de geest kunnen halen. Driessen is er blijkbaar erg goed in gefrustreerde reacties uit te lokken. Genee vertelde hem donderdag wat hij daar nou écht van vindt. “Jij maakt eigenlijk met iedereen ruzie. Ik hou daar zelf persoonlijk niet zo van”, aldus de presentator.

Driessen begint op dat moment te lachen, maar voor Genee is het menens. “Nee, vind ik het niks dat je mensen altijd probeert uit te dagen, op de stang te jagen, enzovoort”, klinkt het. Genee haalt vervolgens een uitspraak van Pier Eringa aan. Eringa stapte onlangs op als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax en in een interview met de NRC vertelt hij onder meer dat in Amsterdam ‘andere krachten en machten’ het voor het zeggen hebben. “De supportersdruk is er absoluut eentje. De media zijn behoorlijk bepalend: De Telegraaf is al lang boos op Ajax, dat is zo’n macht”, las het.

Bij Driessen verschijnt er opnieuw een glimlach op zijn gezicht. “Dat sloeg natuurlijk ook nergens op”, zegt Driessen, om vervolgens te stellen dat Eringa ‘hoofdelijk aansprakelijk gesteld kan worden’ voor het beleid in de Johan Cruijff ArenA. “Volgens mij is er op 17 november een aandeelhoudersvergadering en dan moet er een decharge verleend worden voor het gevoerde beleid. Maar er is nu een onderzoek van het KPMG, dus dan wordt er waarschijnlijk geen decharge verleend. Die Pier geeft natuurlijk gewoon toe dat ze verkeerd toezicht hebben gehouden, dus die heeft zich echt in een heel lelijk parket gemanoeuvreerd. Ik ben heel benieuwd hoe hij daar uit denkt te komen.”