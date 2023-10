Willem Vissers: 'Hij heeft zijn broer of zijn achterneef naar Amsterdam gestuurd'

krijgt de afgelopen dagen de nodige kritiek te verduren en wordt maandagavond ook aangepakt bij Voetbalpraat. Journalist Willem Vissers van De Volkskrant is nog niet overtuigd van de verdediger van Ajax.

Sutalo maakte een teleurstellende indruk in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk, zag Vissers. “Er gebeuren bij Ajax zoveel dingen waarvan je denkt: hoe kan het in godsnaam? Sutalo, de duurste aankoop uit het betaald voetbal in Nederland van de zomer, geeft ballen over vier meter te hard of te zacht. Het lijkt alsof hij z’n broer gestuurd heeft, of zijn achterneef.”

“Het is heel raar om te zien. Je ziet ook frustratie, je ziet iemand als Berghuis boos in de lucht trappen na een foute bal”, zegt Vissers, die wel ‘af en toe een aardige aanval’ zag bij Ajax. De Amsterdammers stonden met 2-3 voor toen de wedstrijd in de slotfase werd gestaakt.

Kenneth Perez denkt te weten waarom Ajax geen potten kan breken. “Zij moeten nu dingen doen waar ze niet voor gemaakt zijn. Dit zijn spelers die normaal gesproken de bal hebben en lekker tikken. Maar ze moeten er steeds achteraan rennen, omdat ze dramatisch druk zetten en ieder team daar doorheen kan spelen”, analyseert de oud-middenvelder. “Je moet nu dus alle dingen doe je eigenlijk niet kan. Daarom ziet het er niet uit.”