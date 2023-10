Zerrouki passeert oud-Ajacied na slimme actie Riyad Mahrez

Feyenoord-middenvelder heeft met een treffer bijgedragen aan de 5-1 oefenzege van Algerije op Kaapverdië. Op aangeven van Riyad Mahrez zorgde hij in de tweede helft voor de 4-1 in Algerijns voordeel.

Afgelopen zomer kwam Zerrouki over van FC Twente, nadat Feyenoord in de winterstop ook al tevergeefs had geprobeerd hem naar De Kuip te halen. De middenvelder begon nog wel als basisspeler aan het eerste Eredivisie-duel van dit seizoen tegen Fortuna Sittard (0-0), maar werd opgeofferd toen Bart Nieuwkoop in de eerste helft een rode kaart pakte. Daarna moest de Algerijn wachten tot het Champions League-duel met Atlético Madrid (3-2 verlies) op een nieuwe kans in de basis, die hij volgens velen overtuigend pakte.

Hoewel Zerrouki in de laatste wedstrijd voor de interlandbreak (uit bij PEC Zwolle, 0-2 winst) opnieuw vanaf de bank begon, stond hij donderdagavond bij Algerije wel aan de aftrap. In zijn 25ste interland tekende hij voor zijn tweede treffer in het shirt van de nationale ploeg. Dat deed hij ten koste van voormalig Ajax-keeper Bruno Varela, die net als Deroy Duarte (Fortuna Sittard) een basisplaats had. Ook Jamiro Monteiro (voorheen SC Cambuur en Heracles Almelo) en Gerry Rodrigues (ooit FC Dordrecht) speelden vanaf het begin mee bij de Kaapverdiërs.