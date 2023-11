Ajax dreigt toptalent transfervrij kwijt te raken aan Manchester City, Kelvin de Lang moet aan de bak

Ajax moet vrezen dat komende zomer gratis de deur uitloopt. De achttienjarige topscorer van Jong Ajax zou in de belangstelling staan van Manchester City; de Amsterdammers proberen al een aantal maanden zijn contract te verlengen maar zijn daar mede door de bestuurlijke chaos nog niet in geslaagd. Daarnaast moeten ook de verbintenissen van en snel worden verlengd.

Dat schrijft clubwatcher Johan Inan in het Algemeen Dagblad. De taak om Misehouy langer aan de club te binden lag tot voor kort bij Klaas-Jan Huntelaar, maar die slaagde er niet in om tot overeenstemming te komen met de talentvolle aanvallende middenvelder. Inmiddels zit de oud-spits thuis met een burn-out en zal zijn takenpakket op het bordje van hoofdscout Kelvin de Lang komen te liggen. Hij wordt ook verantwoordelijk voor het transferbeleid aankomende winter, zo maakte Ajax dinsdag bekend.

Artikel gaat verder onder video

Naast die van Misehouy staan er nog meer contractverlengingen hoog op de agenda in Amsterdam. Zo beschikt Jorrel Hato (17) nog altijd over een jeugdcontract, dat weliswaar loopt tot medio 2025 maar niet meer past bij de status van onbetwiste basisspeler die hij inmiddels heeft afgedwongen. Voor zijn vertrek wilde directeur voetbalzaken Sven Mislintat Hato al zo snel mogelijk een opgewaardeerde verbintenis laten signeren, later kreeg Huntelaar dat op zijn bord en nu is het dus de beurt aan De Lang om Hato 'uit handen van Europese topclubs zien te houden', zoals Inan het omschrijft.

Ook Idumbo (18) beschikt over een contract dat komende zomer afloopt. Een eerste voorstel van Huntelaar werd afgewezen; ondertussen lonkt AA Gent volgens Inan naar een terugkeer. Ajax nam de aanvallende middenvelder twee jaar geleden juist over van die Belgische club. Idumbo debuteerde vorig seizoen op zeventienjarige leeftijd in Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, maar begon geblesseerd aan de huidige jaargang. Eind september maakte hij tegen Telstar zijn rentree; sindsdien kreeg hij elke wedstijd speelminuten bij de beloftenploeg op het tweede niveau van Nederland.