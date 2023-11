Ajax-huurling Wijndal baart opzien met opvallende uitspraak

De door Ajax momenteel verhuurde linksback baart opzien met een opvallende uitspraak in een Belgisch interview. De oud-speler van AZ, die momenteel tijdelijk zijn kunsten vertoont bij het Royal Antwerp FC van trainer Mark van Bommel, is ervan overtuigd dat hij 'intrinsiek de kwaliteiten heeft' om in de toekomst voor een club als Real Madrid te spelen.

Tegenover Het Belang van Limburg geeft Wijndal aan dat hij zich terdege beseft dat hij niet bepaald op schema ligt als hij ooit het maagdelijk wit van De Koninklijke aan wil trekken. "Dat niveau, daar zit ik nu best ver van", klinkt het zelfbewust. Toch heeft hij een dergelijke club nog niet definitief uit zijn hoofd gezet. "Dat neemt niet weg dat ik geloof dat ik intrinsiek de kwaliteiten heb om het ooit te bereiken. Alleen, er is ook een beetje geluk nodig. De wedstrijden in de Champions League zijn op dat vlak cruciaal, want dan kijkt de hele voetbalwereld mee."

Artikel gaat verder onder video

Juist in het miljardenbal laat de ploeg van Van Bommel, die vorig seizoen beslag wist te leggen op de Belgische landstitel, het dit jaar behoorlijk afweten. De Belgisch kampioen verloor alle vier de tot dusverre gespeelde duels en staan dan ook troosteloos onderaan in groep H, achter FC Barcelona, FC Porto en Shakhtar Donetsk. In de Belgische competitie staat de regerend kampioen voorlopig vijfde, met een achterstand van liefst elf punten op koploper Union Sint-Gillis. Wijndal had aan het begin van het seizoen nog een vaste plaats in de Antwerpse basis, maar kwam de afgelopen weken niet van de bank.

Lastige periode

Wijndal maakte in de zomer van 2022, als elfvoudig Oranje-international en aanvoerder van AZ de overstap naar Ajax, dat tien miljoen euro voor hem neertelde. Zijn debuutseizoen, waarin de club halverwege afscheid nam van trainer Alfred Schreuder, verliep echter teleurstellend. Ajax haalde afgelopen zomer liefst vier (!) potentiële linksbacks, waardoor voor Wijndal geen plaats meer was en een tijdelijke overstap naar België uitkomst bood. De huidige malaise in Amsterdam laat Wijndal niet onberoerd. "Ik ging van AZ naar Ajax, dat momenteel in een erg lastige periode zit", stipt hij aan. "Ik ben officieel ook nog altijd lid van de club en ik heb geen spijt dat ik die stap toen gezet heb."

Beste linkerkant van Europa

In februari van dit jaar baarde Wijndal ook al opzien met een opmerkelijke uitspraak. Tegenover ESPN omschreef hij de linkerflank van de Amsterdammers, met hemzelf en Steven Bergwijn, als 'misschien wel de beste linkerkant van Europa'.