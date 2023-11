'Ajax kan tegenvallende Sutalo in de winter alweer van de hand doen'

staat nog geen half jaar onder contract bij Ajax, maar kan de club mogelijk in de winter alweer gaan verlaten. De aankoop van toenmalig technisch directeur Sven Mislintat maakt nog geen denderende indruk in de Johan Cruijff ArenA, maar het Atalanta van , en heeft volgens La Gazzetta dello Sport concrete belangstelling voor de Kroatisch international.

Ajax concurreerde afgelopen zomer met een andere Serie A-club om de komst van Sutalo: Fiorentina. De Amsterdammers telden uiteindelijk zo'n 20,5 miljoen euro neer om de dertienvoudig international over te nemen van Dinamo Zagreb, een bedrag dat door bonussen nog op kan lopen tot 23,5 miljoen euro. Zijn eerste maanden in Amsterdam verliepen echter bepaald niet vlekkeloos: Ajax stond na de nederlaag bij PSV (5-2) zelfs even onderaan in de Eredivisie en Sutalo oogst meer kritiek dan lof met zijn spel in het hart van de defensie.

Het Atalanta van trainer Giam Piero Gasperini zou daar echter doorheen kijken, schrijft de roze sportkrant. De Italianen hebben wel een verklaring voor de teleurstellende prestaties van Sutalo in het rood en wit van Ajax: "Bij Kroatië is hij een zekerheidje, bij Ajax soms geen schim van zichzelf", signaleert de krant. "Zijn talent staat buiten kijf, maar op je 23ste is het moeilijk om meteen de leider te worden van een verbrijzelde spelersgroep - en kleedkamer. Want dat is Ajax vandaag de dag: een club die in niets minder dan chaos verkeert, iedereen zou het moeilijk hebben", wordt de situatie in Amsterdam geduid.

Alternatieven

Ajax zou volgens La Gazzetta mogelijk willen meewerken aan een bliksemvertrek van Sutalo, mits Atalanta een bedrag op tafel legt dat vergelijkbaar is met de door de Amsterdammers betaalde som. "De speler is niet tevreden, de club ook niet en men zou zich op andere namen willen concentreren", schrijft de krant, om vervolgens twee alternatieven voor Sutalo te noemen: Jorrel Hato en Jakov Medic. Eerstgenoemde beleeft inderdaad een stormachtige doorbraak die dinsdag zelfs leidde tot een debuut in Oranje op 17-jarige leeftijd, maar Medic heeft - behoudens zijn wereldgoal tegen Heracles Almelo op de eerste speeldag - nog maar weinig mensen kunnen overtuigen van zijn kwaliteiten. Zijn laatste speelminuten in de hoofdmacht dateren alweer van een maand geleden, in de met 1-2 verloren thuiswedstrijd tegen AZ.