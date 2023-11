'Ajax liet kans om Daley Blind terug te halen lopen'

staat momenteel met Girona fier aan kop in Spanje, maar had afgelopen zomer ook terug kunnen keren bij Ajax. Een half jaar na zijn veelbesproken vertrek bij de Amsterdammers werd de 33-jarige verdediger opnieuw aangeboden, maar toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat hield de boot af, schrijft Voetbal International.

Blind verloor onder toenmalig trainer Alfred Schreuder zijn basisplaats bij Ajax. De club besloot eind december zijn doorlopende contract te ontbinden, zodat de 104-voudig international van Oranje transfervrij op zoek kon naar een nieuwe werkgever. Het werd verrassenderwijs Bayern München, maar na een half jaar met slechts een handvol speelminuten kwam aan het Duitse avontuur van Blind alweer een einde.

Daarna werd hij volgens Voetbal International opnieuw aangeboden in Amsterdam, 'maar daar zag de club vanaf'. "Als we voor de komende twee tot vier jaar een nieuw project starten, dan is het wellicht goed met de oude leiders te breken", citeert het weekblad de woorden van Mislintat na het vertrek van aanvoerder Dusan Tadic, wiens contract deze zomer eveneens verscheurd werd waardoor ook hij gratis de deur uitliep, in zijn geval naar Fenerbahçe.

Blind belandde uiteindelijk bij Girona en dat blijkt achteraf een uitstekende keus te zijn geweest. De routinier was in twaalf van de dertien competitiewedstrijden van de Catalanen basisspeler en gaat verrassend aan kop in LaLiga. Ajax versleet sinds zijn vertrek met Schreuder, John Heitinga en Maurice Steijn in de tussentijd alweer drie hoofdtrainers en staat onder leiding van John van 't Schip momenteel twaalfde in de Eredivisie.