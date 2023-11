Ajax-target spreekt zich uit over toekomst: 'Het is mijn droom....'

Ajax werd afgelopen zomer veelvuldig gelinkt aan de Argentijnse aanvallende middenvelder , maar de 22-jarige speler vertoont vooralsnog zijn kunsten in de Amerikaanse MLS bij Atlanta United. Komende winter hoopt de drievoudig international van de wereldkampioen echter alsnog de stap naar Europa te gaan maken.

Almada was volgens Amerikaanse media afgelopen zomer zelfs al persoonlijk rond met de Amsterdammers, maar tot een transfer kwam het door de hoge vraagprijs die Atlanta hanteerde uiteindelijk niet. "Ik had afgelopen zomer al enkele aanbiedingen, maar de club vond de geboden bedragen niet hoog genoeg", zei Almada eerder al. "Ik wil nu eerst het seizoen hier zo goed mogelijk afmaken en dan zien we wel wat er gebeurt in december. Mijn idee is om naar Europa te gaan en daar op het hoogste niveau te spelen."

Tegenover TyC Sports-journalist Gastón Edul onderstreept de Argentijn zijn plannen: "Ik wil eerst het seizoen afmaken en ga dan over mijn toekomst nadenken. Het is mijn droom om in Europa te spelen", klinkt het. Het reguliere seizoen in de Amerikaanse competitie zit er inmiddels op; Atlanta eindigde in de Eastern Conference als zesde en plaatste zich daarmee voor de play-offs. Almada had met elf doelpunten en zestien assists in 31 wedstrijden een groot aandeel in die prestatie.

In de play-offs is Atlanta, waar ook PSV-target Miles Robinson speelt, gekoppeld aan Columbus Crew. Het eerste uitduel ging afgelopen donderdag met 2-0 verloren voor de ploeg van Almada, die het vanwege een schorsing echter zonder de Argentijn moest stellen. Komende woensdag vindt in Atlanta de tweede confrontatie in het drieluik plaats, waarna op maandag 13 november in Columbus de definitieve beslissing zal vallen.