Stewart bevestigt: PSV overweegt 27-voudig international toe te voegen aan Amerikaanse enclave

Earnest Stewart heeft bevestigd dat PSV zich deze winter mogelijk gaat versterken met de Amerikaan . De 26-jarige verdediger speelde inmiddels 27 interlands voor de Verenigde Staten en beschikt bij Atlanta United over een contract dat aan het einde van dit kalenderjaar ten einde loopt.

"Hij staat al een tijdje op het lijstje", zegt Stewart bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN over zijn landgenoot, al houdt hij nog wel een slag om de arm: "Maar er zijn nog wat andere mogelijkheden." De td kan wel uitleggen waarom Robinson een interessante optie is voor de Eindhovenaren: "Hij kan heel goed met ruimte in zijn rug spelen. En bij het Amerikaanse elftal heb ik gezien dat je hem niet zomaar voorbijloopt."

Of het daadwerkelijk tot een overstap naar PSV komt, is echter niet te zeggen volgens Stewart: "Ik heb contact, maar niet alleen met hem, ook met andere spelers. Dat is mijn baan." Bovendien beschikt de koploper van de Eredivisie momenteel al over twee spelers die rechts in het centrum uit de voeten kunnen: "We hebben André Ramalho én Armel Bella-Kotchap, twee jongens voor die positie", aldus Stewart.

Ramalho is echter niet onomstreden in Eindhoven. Zo werd hij vorige week nog door veel PSV-supporters verantwoordelijk gehouden voor de achterstand in de wedstrijd tegen Ajax, dat halverwege met 1-2 voorstond in het Philips Stadion maar uiteindelijk op een 5-2 nederlaag werd getrakteerd. Dit weekend revancheerde hij zich daarvoor enigszins door op bezoek bij Heracles Almelo één van de zes Eindhovense treffers voor zijn rekening te nemen. Tweevoudig Duits international Bella-Kotchap, die wordt gehuurd van Southampton, ontbrak vanwege een schouderblessure voor de derde week op rij bij PSV.

Enclave

Mocht het daadwerkelijk tot een transfer komen, dan wordt Robinson alweer de vierde Amerikaan die door Stewart naar Eindhoven wordt gehaald. Afgelopen zomer nam de lijstaanvoerder in de Eredivisie Sergiño Dest op huurbasis over van FC Barcelona en kwam Malik Tillman op diezelfde manier over van Bayern München. Bovendien telde PSV een bedrag van elf miljoen euro neer om Ricardo Pepi over te nemen van FC Augsburg.