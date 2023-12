Ajax verliest nieuw spektakelstuk tegen Marseille en kan niet meer overwinteren in Europa League

Ajax zal niet overwinteren in de Europa League. De Amsterdammers moesten donderdagavond winnen op bezoek bij Olympique Marseille, maar verloren met 4-3. Steven Berghuis ontving in de tweede helft een directe rode kaart. Het werd zodoende opnieuw een spektakelstuk tussen de twee clubs, na het eerdere 3-3 gelijkspel in Amsterdam. Olympique Marseille en Brighton & Hove Albion zullen de eerste twee plaatsen verdelen. Ajax blijft laatste staan en moet op de slotdag winnen van AEK Athene om als nummer drie te overwinteren in de Conference League.

Vanaf de aftrap liet Olympique Marseille zien dat het niet voor een gelijkspel het veld op is gekomen. Het duurde nog geen minuut voordat daar de eerste kans was voor Pierre-Emerick Aubameyang. Oog in oog met Ajax-doelman Diant Ramaj wist hij niet te scoren. Niet veel later was het alsnog raak voor de Fransen. Jorrel Hato gaf zijn directe tegenstander een heel licht zetje en de scheidsrechter legt de bal op de stip. Aubameyang nam de strafschop en schoof deze heel beheerst binnen.

Lang duurde de voorsprong niet. Na een mooie bal over meerdere schijven kwam de bal in de voeten van Brian Brobbey. De spits, die de voorkeur kreeg boven Akpom, keek waar keeper Pau Lopez stond en schoot daarna binnen.

En het doelpuntenfestijn hield nog even aan. Na 27 minuten kreeg Chancel Mbemba een corner van Jonathan Clauss op zijn hoofd. Hij stuurde de bal, totaal ongehinderd, in de verre hoek. Ajax keek weer tegen een achterstand aan, maar kon wederom snel orde op zaken stellen. Via Ramaj, Carlos Forbs en Berghuis kwam de bal wederom aan bij Brobbey. Hij draaide knap weg van zijn verdediger en schoot het leer overtuigend tegen de touwen.

Beide ploegen leken daarna niet te wachten op nog een deksel op de neus en hielden even in. Met een 2-2 tussenstand zochten de spelers de kleedkamer op.

De Amsterdammers mochten twee keer in zeer korte tijd aftrappen. Na de aftrap voor de tweede helft had Olympique Marseille namelijk maar twee minuten nodig om te scoren. Aubameyang werd in stelling gebracht door Amine Harit en werkte de bal met een heerlijke omhaal binnen, 3-2. De thuisploeg bleef de eerste 10 minuten verreweg de bovenliggende partij en creëerden een aantal kansen. Onder meer Ismaila Sarr en Joaquin Correa kregen de kans om de voorsprong uit te breiden, maar Ramaj bleek een sta-in-de-weg.

De eerste kans na rust voor Ajax kwam pas na een kwartier. Steven Bergwijn speelde een aantal man voorbij en schoot, maar Lopez kon keren. De hoop van de Amsterdammers op een punt of meer kreeg echter snel een flinke knauw. Berghuis tackelde snoeihard zowel de bal als zijn tegenstander. De scheids vond het, na ingrijpen van de VAR, een rode kaart en Ajax stond met tien man.

Het was supersub Akpom die Ajax nieuw leven gaf. Slechts luttele minuten nadat hij het veld instapte, kopte hij een voorzet van Kristian Hlynsson tegen de touwen. De hoop was terug, maar tevergeefs. In minuut 92 kreeg Olympique weer een penalty, nadat Ramaj met de handen tegen het hoofd van Sarr duikt. Aubameyang wist er wel raad mee en schoot de winnende treffer binnen.

Volgende week krijgt Ajax bezoek van AEK Athene. Deze wedstrijd moet gewonnen worden, om te overwinteren in de Conference League.